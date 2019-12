John Porter gościem specjalnym trasy „POECI ROCKA”

John Porter to walijski muzyk, kompozytor i autor tekstów, który z Polską jest związany od 1976 roku. Nie wszyscy z Was pewnie wiedzą, że to właśnie John z Markiem Jackowskim i Korą od 1977 do 1979 roku tworzyli zespół Mannam – Elektryczny Prysznic, przemianowany później na Maanam. Potem był John Porter Band i działalność solowa oraz współpraca z Maciejem Zembatym przy recitalach z piosenkami Leonarda Cohena. Ogromny sukces komercyjny John Porter odniósł wspólnie z Anitą Lipnicką albumami „Nieprzyzwoite piosenki”, „Inside story” czy „Goodbye”. Udział w trasie „Poeci Rocka” to dla niego powrót do znajomych dźwięków i cenionych artystów:

Koncert "Poeci Rocka" jest hołdem dla wszystkich wielkich artystów, którzy inspirowali mnie przez lata do pisania własnych piosenek. To święto świetnych tekstów od Dylana, Patti Smith, aż po mroczny „Nowy Jork” Lou Reeda. Większość artystów pochodzi z mojego pokolenia. Ekscytujące jest to, że mogę osobiście interpretować ich piosenki, w pełni rozumiejąc czasy, w których powstawały