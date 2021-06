Kamil Stoch na Instagramie. Co robi teraz skoczek? Zobacz najnowsze zdjęcia Kamila Stocha

Wyjazdy i rozłąka 🌍

Kiedy pytają mnie, jak to jest nie widzieć żony przez całą zimę, odpowiadam: NIE WIEM🤷🏻‍♂️ Zaraz obalę kilka mitów 😊 Zaczynamy?

Każda dyscyplina sportu rządzi się swoimi prawami, kalendarzem, specyfiką przygotowań startowych itd. Jako skoczek narciarski nie mogę narzekać. Do domu wracam po prawie każdych zawodach - zawodach(!), nie konkursie. Na ogół powrót zajmuje kilka(naście) godzin. Po Europie przemieszamy się głównie kadrowymi samochodami @renault_pl Latamy do Skandynawii, Azji, Rosji i często tam, gdzie do przemierzenia jest ponad 1000 km. W sezonie weekend w domu zaczynam więc w poniedziałek, a w środę lub czwartek jadę do pacy. Najdłuższe wyjazdy to Igrzyska Olimpijskie – 3 tygodnie i Mistrzostwa Świata, Turniej Czterech Skoczni, Raw Air – niecałe 2 tygodnie. Mimo to, uważam że w domu jestem, a nie bywam 😊

Czy zabieram żonę na zawody? Zadam pytanie inaczej. Czy zabieram żonę do pracy? Zanudziłaby się! Są oczywiście konkursy, które Ewa ogląda na żywo. Kibicuje biało-czerwonym, ale i całej dyscyplinie. Najczęściej na zawody wzywają ją obowiązki zawodowe. Cieszę się kiedy jest na skoczni i kiedy umawiamy się gdzieś na kawę, bo na wyjazdach mieszkamy oddzielnie.

Jak wygląda czas w domu poza sezonem? Temu warto poświęcić kolejny post i zmierzyć się z przekonaniem, że latem skoczek odpoczywa 😃 Co Wy na to?

Czekam na Wasze pytania w komentarzach. Miłej niedzieli! Ja spędzam ją w drodze do Predazzo 😊

