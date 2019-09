Na świecie co 60 sekund popełnia samobójstwo mężczyzna. W Polsce w wyniku śmierci samobójczej codziennie umiera 12 mężczyzn. To właśnie im w tym roku kampania dedykuje swoje działania pod hasłem #męskasprawa.

Według statystyk WHO co 40 sekund z powodu samobójstwa ginie na świecie jedna osoba. Daje to około 800 tysięcy ofiar na rok, większość z nich to mężczyźni. W ciągu dekady samobójczą śmiercią umiera około 8 milionów ludzi. To ponad czterokrotna liczba mieszkańców Warszawy. Aby skutecznie zapobiegać samobójstwom, trzeba m.in. wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać zarówno z ludźmi w kryzysie, jak i osobami z ich otoczenia.

Kampania „Życie warte jest rozmowy” powstała dlatego, aby uświadamiać, że samobójstwo to problem, któremu można się przeciwstawić. Czasem zwykła rozmowa może uratować komuś życie.

Ambasadorem kampanii – Michał Czernecki

W ubiegłym roku media obiegła informacja, że aktor dwukrotnie próbował odebrać sobie życie. „Jeżeli przeżyło się coś takiego, to już sam fakt zobowiązuje nas do czegoś. Jeśli możemy te swoje kule u nogi zaprząc do pracy na rzecz innych to nie ma bardziej sensownej rzeczy” – swoje zaangażowanie w akcję tłumaczył w trakcie wykładów otwartych poświęconych profilaktyce samobójstw w mediach.

10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Z tej okazji w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona Wykładów Otwartych. Głównym celem jest przybliżenie szerokiej publiczności podstawowej wiedzy na temat zapobiegania samobójstwom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej ilości samobójstw wśród mężczyzn. Wydarzenie Organizuje Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Na wydarzenie zostali zaproszeni eksperci, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań prewencyjnych. Po każdej wypowiedzi słuchacze będą mieli okazję zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapisy i rejestracja: https://npz3.pl/index.php/konferencje/rejestracja/

Nie wstydź się prosić o pomoc.

Każda osoba, która znajduje się w kryzysie może skorzystać ze specjalnych telefonów wsparcia:

Centrum wsparcia: 800 70 2222

Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli: 800 100 100

Numer alarmowy: 112

www.liniawsparcia.pl; www.pokonackryzys.pl