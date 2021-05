Katarzyna Glinka na Instagramie. Zobacz ostatnie zdjęcia aktorki. Co pokazała na swoim Instagramie?

Katarzyna Glinka jest polską aktorką serialową, filmową i teatralną. Ma na swoim koncie wiele ról w polskich produkcjach. Brała udział w kilku popularnych rozrywkowych programach telewizyjnych. Zobacz, co pokazała na swoim Instagramie.

Niedziela..................🤩🤩🤩

#gdzieswpolsce#rowery#weekend#family#familytime#sunday#bike#bikerent.cc# 🔷 Zdjęcie 2

Niecodzienna sytuacja🤩🤩🤩 sobota wieczór „na mieście” 💪🏻

Miło popatrzeć i wrócić do normalności .......

Oby jak najdłużej.

O ile bez restauracji umiem żyć to nie potrafię sobie wyobrazic kolejnej jesieni bez teatru i kina🙌🙈

Ściskam

#weekend#weekendvibes#mamanamiescie#sobota#saturday#fever# 🔷 Zdjęcie 3

Ostatnio duzo czasu spędzam poza domem, mam próby w teatrze (w końcu! 😁), zdjęcia na planie, a w międzyczasie trochę czasu dla siebie !!!🙏

Żeby zrobić coś co lubię, generuję na to czas, kiedy tylko się da.

W domu zasypiam zaraz po moim Synku🤣, więc zabieram książkę ze sobą i czytam gdzie się da!!!!

Inspirują i dodają mi mocy historie silnych, niezależnych kobiet. A książka Gabrieli Gargaś "Tylko Ty" jest właśnie o takich pięknych, silnych kobietach 💪🏻 Bardzo Wam polecam!

Uściski, zabieram się za czytanie!🤗

#czwartastrona #gabrielagargaś #tylkoty #książka #czytaniejestsexy #czytambolubie #czytaniejestfajne #czytamwszędzie 🔷 Zdjęcie 4

Dzień Mamy😍😍😍

Od kiedy zostałam Mamą najważniejsze dla mnie jest utrzymanie równowagi....

Kiedy jestem tylko Mamą, kiedy mam czas dla siebie, czy to jest ok, ze go dla siebie generuję🧐🧐😎

Czy wystarczająco dużo czasu spędzam z chłopakami??

Jakie wzorce chcę im przekazać, czego nauczyć?

Czy daję im dostatecznie dużo swobody, czy pozwalam na indywidualność?

Czy dostatecznie często mówię, ze ich kocham?❤️❤️❤️

Czy mam prawo do zmęczenia i czy to jest ok, że wieczorem nie przeczytam im bajki????

Czy wziąć kolejną propozycję zawodową czy jednak mieć więcej czasu dla chłopców🙈

Serio, zadaję sobie te wszystkie pytania i często zastanawiam czy jestem OK!

I kiedy mój starszy Syn wręcza mi bukiet tulipanów, mówi, ze mnie kocha i ze jestem najlepszą Mamą na świecie - to myślę sobie, że chyba jestem OK.

Nawet jeśli nie jestem doskonała 😉😉😉

Ściskam WSZYSTKIE MAMY😍😍😍

#dzienmamy#mama#mamąbyc#motherhood#mother#mothersday# 🔷 Zdjęcie 5

Sunday mood..........................

#familytime#familymood#rodzina#niedziela#razem#kids#mama#mamabyc# 🔷 Zdjęcie 6

Weekend🤩🤩🤩

Macie jakieś plany?

Ja rozpoczęłam już sezon rowerowy, co prawda pogoda nie zachęca do planowania wycieczek ale mam powód, który nie pozwala mi szukać wymówek😆😆😆

Obejrzycie filmik🧐

W kolejnych dowiecie się więcej na temat mojej wizyty w @volvo_euroservice

Ps jeśli macie jakieś swoje miejsca, które możecie polecić na wycieczkę rowerową to plsssss podrzućcie 🙏🙏

Dobrego weekendu!!!!!!!

#volvo#volvoeuroservice#volvocx40#weekend#weekendvibes#rowery#bikes365#bagaznikrowerowy# 🔷 Zdjęcie 7

Wychowałam się w 40 metrowym mieszkaniu🤯🤯🤯

Uwielbiałam spacerować po znajdującym się niedaleko osiedlu domów jednorodzinnych -bardzo lubiłam oglądać style, wykończenie domów, ogródki , zagospodarowanie terenu. Często wyobrażałam sobie jak to byłoby mieć tyle przestrzeni ☺️🧐

Wtedy wydawało mi się, ze SZCZĘŚCIE dałoby mi już samo posiadanie domu...

Dziś wiem, że dom bez Rodziny, przyjaciół, dzieci - to byłoby piękne wnętrze ale puste ...

Dziś dla mnie DOM to nie meble - choć uwielbiam urządzać i naprawdę mam z tego wielką przyjemność😀💪🏻😁

Dziś to przede wszystkim miejsce spotkań.

Dla tych, którzy są mi bliscy.

Dla moich dzieci:):):)

Dla Rodziny, przyjaciół i tych, którzy są przy mnie od lat😍😍😍

Potrzebuję przestrzeni - być może przez to nieszczęsne malutkie mieszkanko w którym się wychowałam 😆😆😆

ale nie potrzebuję domu na pokaz.

Za to marzę żeby było w nim przytulnie, żeby było słychać zabawę moich Synów, żeby wpadali do niego moi bliscy nie musząc się anonsować i umawiać na dwa tygodnie przed wyznaczoną datą😂🤣

Chcę mieć tam mały ogródek - żeby sadzić z chłopakami warzywa.

Chcę mieć kominek i prawdziwe ognisko🔥🔥🔥

Wygodną kuchnię z wyspą - żebyśmy mogli wspólnie gotować i spędzać razem czas.

To jest mój drugi dom.

Będę w nim szczęśliwa 🙌🙌🙌

#dom#budowa#interiordesign#homeandliving#style#mojdom#wnetrzarskieinspiracje#mojemiejsce# 🔷 Zdjęcie 8

Yes !!!!!!!!!

W końcu upragniony i długo wyczekiwany moment 💪🏻💪🏻💪🏻

Legalnie można sobie usiąść w ogródku przy stoliku🤩🤩🤩

Dobra rzecz wynikająca z tych wszystkich obostrzeń jest taka, ze docenia się takie proste czynności 😁😁😁😁

Do tego bez maseczki 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

Gdyby nie mały człowiek chodzący mi po rękach, który nie daje się Matce zrelaksować 😆

mogłabym powiedzieć, ze jest JAKBY LUKSUSOWO🤣

Dobrego weekendu Kochani!!!!!!! 🔷 Zdjęcie 9

Dziś trochę o KOBIECEJ SILE💪🏻💪🏻🤩

Te śliczne ubranka zaprojektowała i uszyła wraz z kobietami z Mombasy cudowna dziewczyna, która zdecydowała się wyjechać tam na stałe żeby nauczyć tamtejsze kobiety szyć.

Dzięki temu uczą się samodzielności, tego, ze nie muszą być zależne od mężczyzny i że ich życie jest w ich rękach!!!!

Niestety nie wszędzie kobiety zdają sobie z tego sprawę....

@sewing.together

tak nazywa się marka i pod tym adresem możecie kupić coś z kolekcji.

Szczerze podziwiam takie kobiety jak Maja🥰🥰🥰

Spotkałyśmy się jakiś czas temu- widziałam jak błyszczały jej oczy kiedy mówiła o tym ile jej daje pomaganie innym.

Jednocześnie ile sama dostaje, ile się uczy o sobie próbując ogarniać firmę w Afryce....

Podziwiam determinację, wiarę w to, ze dobre uczynki mają sens!!!

Ze w nas kobietach jest niezwykła siła, która jeśli ją dobrze wykorzystamy, odpowiednio nią pokierujemy moze zdziałać CUDA🙌🙌🙌

Maja napisała tez książkę z której dochód przeznaczony jest dla małej Alice. Rodzinie Alice spłonął dom i pieniądze przeznaczone na edukację dziewczynki musieli przeznaczyć na jego odbudowę...

O książeczce dziś na moim instastories.

Jeśli chcecie wspomóc działania Mai- a docelowo dać szansę na rozwój małej Alice, kupcie proszę książeczkę.

Jest napisana po angielsku - może być ciekawą lekturą dla Waszych dzieci, które uczą się angielskiego....

Sama wybieram się do Mombasy- chcę przyłączyć się do projektu sewing together. Wspomóc kobiety, które nie mają takich możliwości jak my Europejki.

Chcę dzielić się swoim doświadczeniem. Jeśli choć jedna z nich zdecyduje się zawalczyć o siebie - to będzie mój osobisty OGROMNY SUKCES

🙏🙏🙏🙏🙏

#sewingtogether#mombasa#kenia#kobiety#women#power#together#womenpower#kobiecamoc#silajestkobieta# 🔷 Zdjęcie 10

Nie dość, ze pobiegane to jeszcze brzuszki zaliczone💪🏻💪🏻💪🏻 boli strasznie 😂😂😂

Nie pamiętam kiedy ostani raz je robiłam ale wiecie, sezon strojów kąpielowych za pasem😉😉😉

Naprawdę czasem dobrze jest zrobić coś tylko dla siebie- podcast, ćwiczenia i można jechać na plan🙌🙌🙌

Dobrego dnia!!!!!

#sport#sportygirl#women#power#inpower#healthylifestyle#zdrowie#samosieniezrobi# 🔷 Zdjęcie 11

Mam duży problem z tym, ze ze względu na trudności związane z obostrzeniami niewiele podróżuję🙈

To moja pasja, napęd, paliwo, za każdym razem cudowna przygoda, którą przeżywam.

Zarażam nią moje dzieci, chętnie razem wyjeżdżamy.

Nie mogę się doczekać kiedy rzeczywistość wróci do normy i znów podróżowanie stanie się normą....

Póki co uczę się pokory 😎😁😆 i korzystam z tego co mam.

A mam moich chłopaków💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

Razem spędzamy czas i w sumie to się liczy najbardziej.

Niezależnie gdzie jesteśmy to ONI są najważniejsi❤️❤️

Tak mnie jakoś tchnęło dziś na zwierzenia 🤩🤩🤩

#matkawariatka#kocham#kochamich#son#syn#miłość#love#motherhood#mamabyc# 🔷 Zdjęcie 12

Te robotę tez lubię😁😁😁nareszcie przyszedł czas na kwiaty w ogrodzie🌼🌸🌺!!!!!!

Ja sadziłam, Filip podwiązywał gałązki żeby się nie złamały🤩😁🤩

Jesteśmy z siebie dumni💪🏻💪🏻💪🏻 #ogród#kwiaty#wiosna#spring#flowers#gardeninspiration#

Katarzyna Glinka to polska aktorka teatralna i filmowa. Zagrała w wielu polskich filmach i serialach. Wzięła także udział w kilku programach rozrywkowych, jak "Taniec z gwiazdami", "Gwiazdy tańczą na lodzie" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Katarzyna Glinka jest zajmuje się także dubbingowaniem w bajkach dla dzieci. Na swoim Instagramie Katarzyna Glinka pokazuje ujęcia ze swojego życia prywatnego.

