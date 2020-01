Kaufland przeciwko plastikowi

Dbanie o środowisko leży w naszym wspólnym interesie i to od nas zależy, jak Ziemia będzie wyglądała za kilka lat. Bardzo ważne w tej kwestii są odpowiednie nawyki zakupowe, które wcale nie są tak trudne do wypracowania, jak się wydaje. Nawet stopniowo wprowadzane zmiany są dobrym krokiem, który warto poczynić w trosce o nasze wspólne środowisko.

Małe kroki dla dobra planety

O szkodliwości plastiku należy pamiętać nie tylko w ten szczególny dzień, jakim jest 23 stycznia, lecz także na co dzień. Warto spróbować zrezygnować (lub przynajmniej ograniczyć w miarę możliwości) z jednorazowych słomek, sztućców i kubków. Również jedzenie, które chcemy zabrać ze sobą do domu, wiele restauracji chętnie zapakuje nam do naszych opakowań. Coraz więcej lokali zupełnie rezygnuje z plastikowych słomek i zastępuje je metalowymi lub papierowymi, a w sklepach można kupić biodegradowalne sztućce wykonane z drewna lub papieru.

Zakupy bez plastiku

O tym, że używamy zbyt wielu foliówek jest przekonanych 29% Polaków. 37% osób wierzy, że zmiana ich codziennych zachowań i nawyków mogłaby pozytywnie wpłynąć na środowisko1. Nawet z pozoru nieznaczące działania mogą mieć realny wpływ na to, co pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom. Najłatwiejszym sposobem na codzienne ograniczanie plastiku jest zabieranie ze sobą na zakupy torby wielorazowego użytku. Owoce i warzywa można ważyć luzem lub wyposażyć się w woreczki z tkaniny, zastępujące plastik, które są dostępne we wszystkich marketach sieci Kaufland. Poza tym klienci sklepów Kaufland mogą zakupić przy kasach wytrzymałą papierową torbę z certyfikatem FSC, poręczną torbę na ramię, torbę bawełnianą, modną ostatnio ażurową plecionkę lub dużą torbę z tworzywa sztucznego w 80% pochodzącego z recyklingu i dzięki temu, zamiast podczas każdych zakupów pakować produkty w plastikowe reklamówki, używać toreb wielorazowego użytku. Ich zakup nie jest dużym wydatkiem i wydaje się niewielkim działaniem, ale jeśli więcej osób zdecyduje się na takie posunięcie, może się okazać bardzo korzystne dla nas i naszej planety.

Eko-zakupy w sklepach Kaufland

23 stycznia to wspaniała okazja, by zacząć myśleć w szerszej perspektywie o naszych codziennych wyborach i zastanowić się nad ich efektami. Oprócz dostępnych alternatyw dla jednorazowych toreb, sieć Kaufland proponuje inne rozwiązania, które zredukują ilość plastiku. Sery, wędliny lub produkty garmażeryjne klient może zapakować we własne pojemniki na żywność. Kaufland w ramach projektu „REset plastic”, realizowanego w 5 krokach: REduce – redukcja plastiku, gdy tylko jest to możliwe, REdesign – zmiana opakowań na takie, które mogą zostać poddane recyklingowi, REcycle – zbieranie i sortowanie plastikowych odpadów, które następnie są poddawane recyklingowi, REmove – usuwanie odpadów plastikowych i REsearch – poszerzanie świadomości społecznej i rozwój ekologicznych, przyjaznych środowisku rozwiązań, aktywnie wspiera dbanie o środowisko naturalne. Kampania „REset plastic” jest elementem szerszej strategii CSR sieci Kaufland pod hasłem „Zróbmy to razem”, która obejmuje szereg działań na rzecz promowania rozwiązań proekologicznych czy zdrowego stylu życia. Zgodnie ze strategią „Zróbmy to razem”, do 2025 roku zużycie tworzywa sztucznego zostanie zredukowane przynajmniej o 20 proc., a 100 proc. opakowań marek własnych Kaufland będzie można poddać recyklingowi.