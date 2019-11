Kaufland rozpoczyna międzygalaktyczną kampanię świąteczną ze Star Wars!

W prawdziwym życiu, podobnie jak w uniwersum Gwiezdnych Wojen, często stacza się wewnętrzną walkę pomiędzy jasną, a ciemną stroną mocy i to każdy z nas musi wybrać, po której z nich stanie. Kaufland przedstawia tę batalię w nowej kampanii pod hasłem „Boże Narodzenie. Tak dobre jak nigdy”.

Codzienna walka pomiędzy Dobrem, a Złem

Centralnym elementem świątecznej kampanii jest zachęcający do przemyśleń film. Tym razem Święty Mikołaj przygotowując jak co roku prezenty dla dzieci orientuje się, że nie wie, czy dzieci na pewno były grzeczne i na nie zasłużyły. Jak się okazuje, każde z nich ma tak naprawdę dwie strony. Z pomocą w tej sytuacji przyjdzie… miecz świetlny.

- Każdego dnia na nowo możemy zmieniać świat na lepsze. Pokazuje to nasz międzynarodowy spot telewizyjny, który oddaje prawdziwego ducha Świąt Bożego Narodzenia i Gwiezdnych Wojen – mówi Justyna Przybylska, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska Markety.

Spot reklamowy jest głównym elementem szerszej kampanii, która będzie widoczna w sklepach, na plakatach reklamowych, w kanałach digital i telewizji.

Karty z bohaterami Gwiezdnych Wojen tylko w Kauflandzie

Od 28 listopada, jako kolejny punkt gwiezdnej kampanii, startuje też wyjątkowy program lojalnościowy. W czasie jego trwania klienci i fani Star Wars będą mogli zebrać w specjalnym albumie aż 48 kart kolekcjonerskich przedstawiających wszystkich bohaterów gwiezdnej sagi – od pierwszej aż do ostatniej, dziewiątej części. Część kart posiada także specjalne hologramy oraz ma dodatkową funkcję AR – wykorzystującą technikę Augmented Reality, czyli rzeczywistości rozszerzonej, w której świat rzeczywisty łączy się z tym generowanym komputerowo.

Za każde wydane 50 zł na zakupy w sieci Kaufland lub przy zakupie któregoś ze specjalnie oznaczonych produktów, będzie można otrzymać 2 karty kolekcjonerskie. Karty będzie można zbierać w specjalnym albumie - fani i kolekcjonerzy znajdą w nim wskazówki opisujące wszystkie moce Jedi, które opierają się na głównej zasadzie „Ujarzmij Moc: Myśl jak Jedi. Postępuj jak Jedi. Żyj jak Jedi.”

K-Master: aplikacja Star Wars

Ważną częścią kampanii jest dedykowana aplikacja “K-Master App”, która umożliwia użytkownikowi przejście wirtualnej drogi od padawana - ucznia Jedi, aż do osiągnięcia poziomu Mistrza Jedi. Aplikacja jest ściśle powiązana z kolekcjonerskim programem lojalnościowym i oferuje użytkownikom wyjątkowe i rozbudowane możliwości interakcji, w tym liczne puzzle i gry, a nawet wykorzystuje funkcję VR – wirtualnej rzeczywistości.

Technika AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, jest najbardziej innowacyjną funkcją aplikacji, która za pośrednictwem samego smartfonu daje możliwość wejścia w świat Gwiezdnych Wojen w marketach Kaufland. Podczas zakupów, użytkownik aplikacji, wykonując kolejne zadania, może zdobyć tytuł „Mastering the force”.

Ubierz się w Gwiezdne Wojny: Kaufland wprowadza kolekcję ubrań

Na potrzeby kampanii, specjalnie dla sieci Kaufland, została zaprojektowana także linia ubrań dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Kolekcja składa się z odzieży z motywami z serii Star Wars. W asortymencie znajdą się m.in. t-shirty i koszulki z długimi rękawami, bluzy, spodnie dresowe. Wszystkie ubrania, które dostępne będą wyłącznie w marketach Kaufland, zostały stworzone z organicznej bawełny i będą dostępne w ekologicznych opakowaniach. Ofertę uzupełnią akcesoria, a wśród nich czapki, plecaki czy worki na buty.

Wejdź w świat rycerzy Jedi: wydarzenia dla fanów gwiezdnej epopei

Oprócz kart kolekcjonerskich, aplikacji z rzeczywistością rozszerzoną oraz wprowadzenia do sprzedaży odzieży z motywami z Gwiezdnych Wojen, Kaufland przygotował również niespodziankę – specjalne całodniowe wydarzenia tematyczne, których celem jest zachęcenie klientów sieci do udziału w nowym programie promocyjnym. 30 listopada Kaufland zaprasza fanów Gwiezdnych Wojen do marketów sieci w Poznaniu i Siemianowicach Śląskich, a 14 grudnia – do Wrocławia, do marketu przy ul. Bardzkiej.