Klaudia Antos opowiada o współpracy z Rihanną! Jak Polce pracowało się z gwiazdą muzyki?

Klaudia Antos jeszcze niedawno mogła być postacią anonimową dla polskich fanów, ale wraz ze startem programu "You Can Dance - Nowa Generacja" to się zmieniło. Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że Antos miała okazję pracował m.in. z największymi gwiazdami muzyki, jak chociażby Jennifer Lopez czy ostatnio Rihanna! Wokalistka zaangażowała Klaudię Antos do pracy nad "Savage X Fenty Show"!

"Byłam zapraszana do tego projektu już dwukrotnie, ale ze względu na inne zobowiązania nie miałam możliwości wzięcia udziału w pokazie. Tym razem się udało z czego jestem bardzo zadowolona" - wyznała Klaudia Antos.

Jak wyglądały przygotowania do tego wydarzenia? Klaudia Antos uchyliła rąbka tajemnicy! "Wielogodzinne, codzienne próby trwały około trzech tygodni i były niezwykle wyczerpujące fizycznie. Ze względu na zdjęcia do „You Can Dance - Nowa Generacja” do Stanów Zjednoczonych dotarłam trzy dni po rozpoczęciu przygotowań więc musiałam nadrobić zaległości. Na scenie wystąpiłam się w trzech lookach, a sam pokaz był wyjątkowym i trudnym w realizacji projektem" - powiedziała polska tancerka.

Patronat Specjalny You Can Dance – Nowa Generacja