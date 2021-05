Kobieta na krańcu świata, czyli Martyna Wojciechowska. Jakii zdjęciami zachwyci nas tym razem?

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu “Kobieta na krańcu świata” oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda.

Ostatnio coraz rzadziej mam wstęp do tego pokoju, plakaty mangi od góry do dołu🤪 Nastolatka w domu...sami rozumiecie.

Zaczynają się też ożywione rozmowy o bardziej SAMODZIELNYM GOSPODAROWANIU PIENIĘDZMI. No cóż, czasu raczej nie zatrzymam🙈



Co zyskuje nastolatek?

Może się poczuć trochę jak dorosły, ale przede wszystkim uczy się powoli, jak zarządzać swoimi finansami (co w przyszłości bardzo się przyda🙂)

W dodatku może wybrać sobie odjechany wzór na karcie Visa albo wybrać któreś ze swoich ulubionych zdjęć.



M.

Czas zmienić widok z okna!

PARYŻ pozdrawia!

M.

#travel #paris #martynawojciechowska 🔷 Zdjęcie 3

NIEDZIELA🤪

A jak Wasze plany?

M.

#sunnyday #sundaymood #chill 🔷 Zdjęcie 4

CHORWACJA kojarzy się głównie ze słynnym Parkiem Narodowym Krka i Jeziorami Plitwickimi… i oczywiście z miejscami, w których kręcono „Grę o Tron”😜

A w tym kraju jest wciąż jest tak wiele do odkrycia!

W Górach Dynarskich znajduje się źródło rzeki CETINA, które tak wygląda!

Krystaliczna woda i otchłań, która zdaje się nie mieć końca (ma na pewno powyżej 150 metrów głębokości).

Robi wrażenie?

A może ktoś z Was miał okazję tam być?

M.

📸 @peter.rajkai

#travel #travelinspiration #traveltheworld #croatia #amazingworld #discover 🔷 Zdjęcie 6

Kilka dni temu świat obiegło zachwycające zdjęcie z ANGELINĄ JOLIE i pszczołami w roli głównej. Jaka jest jego historia?

Angelina znana jest ze swojego zaangażowania w wiele aktualnych i ważnych dla świata spraw.

Od lat jest specjalnym wysłannikiem UNHCR.

Teraz razem z UNESCO i Guerlain pracuje nad projektem WOMEN FOR BEES (Kobiety dla pszczół), którego celem jest zbudowanie 2,5 tysiąca pszczelich uli i poszerzenie populacji tych owadów o 125 milionów do 2025 roku, jednocześnie kształcąc i wspierając 50 kobiet, które zostaną pszczelarkami.

Angelina poprosiła, aby na fotografii były żywe pszczoły. Inspiracją było słynne zdjęcie Richarda Avedona sprzed 40 lat (zajrzyjcie na instastory)

To żaden photoshop!

Autorem fotografii jest DAN WINTERS, który także jest pszczelarzem.

Do współpracy został zaproszony entomolog i użyto specjalnej mieszanki feromonów, żeby „przyciągnąć” pszczoły do Angeliny, która przez 18 minut była pokryta żywymi owadami.

Efekt zachwycający!

Ale tutaj liczy się przede wszystkim przesłanie.

Pszczoły to jedni z najważniejszych mieszkańców naszej planety. Bez nich nie ma roślin, owoców, warzyw, życia.

A od wielu lat ich populacja drastycznie się zmniejsza. BEZ PSZCZÓŁ NIE BĘDZIE NAS!

Czas zacząć działać!

M.

#angelinajolie #bees 🔷 Zdjęcie 7

Jedno z najbardziej kolorowych miast świata, czyli

SAN FRANCISCO!

Pierwsze domy w charakterystycznych barwach zaczęły powstawać jeszcze w XIX wieku.

Malowano je na jasne kolory, od różu po błękit. Dzisiaj te kolorowe dzielnice są prawdziwą perełką i wyglądają jak z bajki!

Byliście? Widzieliście?😜

M.

📸 @zorymory

#amazingplaces #amazingworld #travel #travelgram #traveltheworld #sanfrancisco #loveit 🔷 Zdjęcie 8

W wywiadach kiedyś często podkreślałam, że ja NIE MAM MARZEŃ, MAM PLANY. Sami przyznacie jak dobrze to brzmi. Rzecz w tym, że to nie do końca jest prawda.

Mam takie jedno marzenie, którego od lat nie zrealizowałam. Zastanawiam się, dlaczego? I nie znajduję żadnej dobrej odpowiedzi (poza oczywiście długą listą wymówek).

Moim wielkim marzeniem jest PRZEBIEC MARATON. I teraz Ci, którzy już to zrobili mogą wzruszyć ramionami i powiedzieć „Phi, maraton?”. Ale, żeby zrozumieć, dlaczego to tak dla mnie ważne, warto żebyście poznali pewną historię dotyczącą mojego trenera i najlepszego Przyjaciela, czyli ARTURA HAJZERA.

Już za dwie godziny na moim kanale YouTube i w podcaście

#DALEJ Martyna Wojciechowska

PREMIERA NOWEGO ODCINKA! Wtedy dowiecie się #WIĘCEJ.

A moim gościem będzie

KUBA MAŚLANKO, czyli trener biegania i triathlonu, specjalista od słowa #MOTYWACJA.

Czy biegać każdy może? Czy ja zdołam przebiec maraton po tylu urazach, w tym po złamaniu kręgosłupa? Jak wytrwać i się nie poddać?

To będzie wyjątkowa rozmowa nie tylko dla miłośników biegania!

20:00👉 kanał #DALEJ Martyna Wojciechowska (zasubskrybujcie najlepiej🙂)

Dla tych, którzy wolą posłuchać:

👉Spotify

👉Radio Public

👉Apple Podcasts

👉Pocketcast

👉Castbox

👉Deezer

👉Podcast Addictt

#dalej #chcemisie #chcemisię #podcastdalej #dalejpodcast #martynawojciechowska #visa #mbank #możeszwięcej 🔷 Zdjęcie 9

Moja NAJWAŻNIEJSZA PODRÓŻ. W nieznane i BEZ MAPY.

W dodatku całkiem niespodziewana...

Mam za sobą trudne doświadczenia, straciłam ciążę, przeszłam chemioterapię i ciężką operację, po której usłyszałam, że raczej dzieci mieć nie będę.

Nie miałam wielkiego wyboru, więc po prostu przyzwyczaiłam się do tej myśli.

I nagle stał się CUD.

W wieku 33 lat zaszłam w ciążę.

Przygotowywałam się do macierzyństwa jak do wielkiego projektu: przeczytałam wszystkie książki na ten temat, zrobiłam wielki plan...

17 kwietnia 2008 roku na świat przyszła Marysia.

I wtedy okazało się, że nijak się nie przygotowałam się do roli Mamy. Rzeczywistość przerosła moje najśmielsze wyobrażenia. Kto z Was zna to uczucie?

Mania płakała, ja płakałam z Nią, obie nie spałyśmy, wciąż myślałam, że wszystko robię źle, że nie potrafię sprostać.

Aż zrozumiałam, że robię to, co mogę, najlepiej, jak potrafię. Że...

JESTEM WYSTARCZAJĄCO DOBRĄ MAMĄ!

Od 13 lat staram się być dla mojej Córki kiedy potrzebuje rozmowy, dawać przestrzeń do realizowania pasji, rozwijania się, a przede wszystkim dawać Jej poczucie, że zawsze może na mnie liczyć.

Dla mnie bycie Mamą to największe szczęście.

Ale też rozumiem i szanuję kobiety, które postanowiły wybrać inną drogę.

Każda z nas jest wyjątkowa, w pełni kobieca i WYSTARCZAJĄCA, niezależnie od tego jaką podejmie decyzję.

#WspieramNieOceniam

M.

📸 Krzysztof Opaliński

#mothersday #motherhood 🔷 Zdjęcie 10

Yara to mama dwójki maluchów, która pracuje w ochotniczej straży pożarnej w Libanie.

To zdjęcie o byciu mamą mówi więcej niż tysiąc słów.

Jutro święto wszystkich Mam

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

M.

fot. @robertmerhiphotography

#woman #mothersday 🔷 Zdjęcie 11

Jakie macie MARZENIE?

Spokojnie, nie musicie o tym pisać, wystarczy że pomyślicie...

A teraz zastanówcie się, dlaczego tego jeszcze nie zrobiliście, dlaczego nie wprowadziliście tego marzenia w życie?

Niepotrzebne skreślić: Praca?

Dzieci?

Obowiązki?

Jestem za stara / za stary?

Za młoda / za młody?

Jeszcze nie teraz, może jutro…

MOŻE NIGDY?

A rzecz w tym, że możemy zrealizować każde marzenie, ale potrzebna jest do tego odpowiednia

#MOTYWACJA

I o tym właśnie będzie kolejny odcinek na moim kanale #DALEJ Martyna Wojciechowska

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ

moim gościem będzie KUBA MAŚLANKO, mój osobisty mistrz motywacji i trener biegania...

TAK, ZAMIERZAM PRZEBIEC PIERWSZY W MOIM ŻYCIU MARATON!!!🙈

Widzimy się

ŚRODA, 26 MAJA, 20:00

na kanale na YouTube!

UWAGA: Na instastory wrzucam Wam bezpośredni link, więc ZOSTAWCIE SUBA, żeby nie przegapić!

A posłuchać będzie można tutaj:

👉Spotify

👉Radio Public

👉Apple Podcasts

👉Pocketcast

👉Castbox

👉Deezer

👉Podcast Addictt

#dalej #chcemisie #chcemisię #podcastdalej #dalejpodcast #martynawojciechowska

