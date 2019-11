Kolejne pary w walce o milion złotych ["Postaw na milion", odc 8]

[patronat NaM]

W sobotę, podczas najbliższego odcinka teleturnieju "Postaw na milion" o główną wygraną zagrają dwie pary: małżeństwo oraz przyjaciele. Czy komuś uda się zdobyć główną nagrodę? Przekonamy się już w sobotę.

Łukasz Kisieleński i Batbolor Magsar Khuchit

Łukasz i Batbolor poznali się w czasie Sylwestra 13 lat temu. Łukasz jest rehabilitantem, trenerem przygotowania motorycznego. Na co dzień pracuje z kadrą siatkarzy, a także jest rehabilitantem w przychodni sportowej i Szkole Marcina Gortata. Lubi też aktywnie spędzać czas, szczególnie jeździć na rowerze. W tym roku startuje w triatlonie. Batbolor urodziła się w Mongolii, w wieku 9 lat przeniosła się z rodzicami do Polski. Pracuje jako lekarz pediatra. Lubi jogę, taniec, interesuje się medycyną. Wspólnie lubią spędzać czas ze swoją dwójką dzieci.

Piotr Frydrychowski i Piotr Nowicki

Panowie znają się od 9 lat, obaj uwielbiają planszówki. Piotr F. jest miłośnikiem opery. Często chodzi do Opery Wrocławskiej, a nawet statystuje w spektaklach. Zawodowo jest w trakcie doktoratu, zajmuje się kardiologią psów i kotów. Piotr N. pracuje w IT, uwielbia literaturę fantasy. Marzy o podróży do Australii, na Mauritius lub do Nowej Zelandii. Obaj mieszkają w Wrocławiu.