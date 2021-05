Kosiarka elektryczna – z jakiej kosiarki na pewno będziesz zadowolony?

Dobra kosiarka elektryczna jest solidna, ale nie obciąża portfela

Jeżeli chcesz kupić dobrą kosiarkę elektryczną z popularnego marketu, musisz przede wszystkim pamiętać o jednej kwestii. Solidna kosiarka może posłużyć ci latami, nawet jeśli kupisz ją w „zwykłym sklepie”. Frustracja ogrodników narzekających na rożne modele kosiarek wynika przede wszystkim z zakupowej ignorancji. Otóż – w marketach sprzedawane są różne kosiarki do różnych rodzajów trawników. Co to oznacza? Jeżeli nie dostosujesz ostrza do rodzaju trawy, zakup okaże się nietrafiony.

Elektryczna kosiarka będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem, jeśli masz mały ogród. Jeżdżenie z kablem po dużych przestrzeniach tylko cię sfrustruje. Jeśli trawa w twoim ogrodzie jest dość twarda, musisz kupić urządzenie o większej mocy i z dłuższymi ostrzami.

Pamiętaj, że dużym plusem kosiarek elektrycznych jest ich lekkość. Łatwo je przenosić z miejsca na miejsce.