Kowadło: pogoda od 11.06. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Góry Złote

Słońce zajdzie dziś o godzinie 21:02. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj za dnia wynosi 0 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Przelotne opady z piorunami. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

Kowadło jest granicznym szczytem o wysokości 988 m n.p.m. Usytuowany jest w południowej części Gór Złotych, które są pasmem Sudetów Wschodnich. Szczyt ten zaliczany jest do Korony Gór Polski. Kopulasty szczyt prawie w całości pokrywa świerkowy las, a gdzieniegdzie występują skałki gnejsowe. Najwyższym szczytem w Górach Złotych jest Smrek, który wznosi się na wysokość 1125 m n.p.m.

Za dnia odczuwalna temperatura na Kowadle ma wynosić 14 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 66%.

W nocy z piątku na sobotę minimalna temperatura wyniesie 12 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 13 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę najniższa spodziewana temperatura to 8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 18 km/h. Może spaść do 2 mm deszczu.

niedziela, 13.06.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Kowadle ma wynieść 5 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 10%.

Minimalna temperatura: 7 °C,

Maksymalna temperatura: 12 °C,

Prędkość wiatru: 17 km/h,

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa przewidywana temperatura wyniesie 6 °C, a prędkość wiatru 14 km/h.

poniedziałek, 14.06.2021

Na Kowadle (Góry Złote) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 10 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 2%.

Minimalna temperatura: 7 °C,

Maksymalna temperatura: 16 °C,

Prędkość wiatru: 11 km/h,

W nocy z poniedziałku na wtorek minimalna temperatura wyniesie 8 °C, natomiast prędkość wiatru - 5 km/h.

wtorek, 15.06.2021

Na Kowadle (Góry Złote) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 15 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 7%.