Kozi Wierch: prognoza pogody na jutro. Warunki w górach (Tatry) 21.12 Newsroom 360

Przekonaj się, czy to dobry dzień na wędrówkę w góry. Pogoda na Kozim Wierchu (Tatry) iStock.com

Prognoza pogody na Kozim Wierchu na jutro. Sprawdź, jakie warunki pogodowe będą 21.12 i w kolejnych dniach. We wtorek temperatura na Kozim Wierchu (Tatry) ma wynieść -18 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 35 km/h. Opady śniegu: 1 mm. Spodziewana głębokość śniegu na Kozim Wierchu to 4 mm.