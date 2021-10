Książki na prezent dla kobiet! Zobacz, jakie promocje czekają na Ciebie na Black Friday 2021

Kryminał, sensacja, thriller – Black Friday 2021

Książki z gatunku kryminał, sensacja oraz thriller cieszą się coraz większą popularnością. Są to książki trzymające w napięciu, z dynamiczną fabułą oraz intrygą w tle. To świetny wybór dla kobiet o mocnych nerwach! Niewyjaśnione morderstwa, krwawe zbrodnie oraz zagadki z przeszłości to zwykle podstawa książek kryminalnych. Wśród tych gatunków szacunkiem cieszą się nie tylko zagraniczni autorzy, ale także polscy pisarze.

Nie czytasz książek kryminalnych, dlatego nie wiesz, jaką wybrać na prezent? Wśród najlepszych polskich autorów tego gatunku wyróżnia się Zygmunta Miłoszewskiego, Katarzynę Bondę, Wojciecha Chmielarza oraz Remigiusza Mroza. Jeśli chcesz postawić na klasykę gatunku autorstwa zagranicznego wybierz Stiega Larssona, Jo Nesbo lub Camillę Lackberg.