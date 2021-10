Które gry na konsole Nintendo, PS i Xbox będą dostępne z okazji Black Friday 2021? Sprawdź, gdzie szykują się promocje

Black Friday 2021 to doskonała okazja, aby upolować wymarzone produkty w niższych cenach. Może to być sprzęt AGD, RTV, telewizory, sprzęt fotograficzny, ubrania, buty, zabawki, kosmetyki czy gry na konsole Nintendo, PS i Xbox. Tradycja Black Friday ma swoje początki w Stanach Zjednoczonych i stała się bardzo popularna również w Polsce. Jest to dobry pretekst na zakup świątecznych prezentów z wyprzedzeniem i po niższej cenie. Zobacz, jakie gry na konsole Nintendo, PS i Xbox można znaleźć na promocjach Black Friday 2021.

Black Friday 2021 to doskonała okazja, aby upolować wymarzone produkty w niższych cenach. Może to być sprzęt AGD, RTV, telewizory, sprzęt fotograficzny, ubrania, buty, zabawki, kosmetyki czy gry na konsole Nintendo, PS i Xbox. Tradycja Black Friday ma swoje początki w Stanach Zjednoczonych i stała się bardzo popularna również w Polsce. Jest to dobry pretekst na zakup świątecznych prezentów z wyprzedzeniem i po niższej cenie. Zobacz, jakie gry na konsole Nintendo, PS i Xbox można znaleźć na promocjach Black Friday 2021.

Black Friday 2021: gry na konsole PS Playstation to konsola do gier, która produkowana jest przez markę Sony. W Europie PS pojawiło się w 1995 roku, a w Polsce w 1996 roku. Jakie gry na konsole PS warto kupić na przecenach z okazji Black Friday 2021? Nie można zaprzeczyć, że bardzo popularną grą jest Gran Turismo i polega na wirtualnych wyścigać samochodowych. W grze można mieć dostęp do prawie kilkuset modeli samochodów. Podlegają one tuningowi, aby móc wygrywać kolejne wyścigi. Jest to gra zarówno jednoosobowa oraz wieloosobowa. Świetnie sprawdzi się na domowe imprezy w gronie przyjaciół lub rodziny. Może umilić każdy nudny wieczór i dostarczy pozytywnego skoku adrenaliny.

Black Friday 2021: gry na konsole Nintendo Nintendo to marka pochodząca z Japonii, która została założona w 1889 roku. Firma zaczynała od produkcji popularnych japońskich kart, a z czasem stała się liderem na rynku gier na konsole. Jedną z kultowych gier na konsole Nintendo jest Mario, czyli przygody hydraulika i jego przyjaciół, który ma za zadanie uratować księżniczkę. Jest to gra platformowa, która doczekała się także wielu serii wyścigowych i przygodowych. Grafika tej gry Nintendo jest kolorowa i bardzo charakterystyczna. Jest to świetny wybór rozrywki na wieczór w gronie przyjaciół. Sprawdź, czy znajdziesz którąś wersję na promocjach Black Friday 2021.