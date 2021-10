Które słuchawki z aktywnym tłumieniem szumu (ANC) warto kupić w promocji Black Friday?

Co to jest ANC (aktywne tłumienie szumu)?

Pod skrótem ANC kryje się angielskie pojęcie Active Noise Cancelling, czyli aktywne tłumienie szumu. Co sprawia, że redukcja hałasów otoczenia nazywana jest aktywną? Słuchawki z ANC wyposażone muszę być w mikrofony, które zbierają dźwięki w otoczeniu użytkownika. W dedykowanym do tego rozwiązania procesorze, przetwarzają te dźwięki, decydując, które z nich są niepożądanym hałasem. Następnie odwracają w ten sposób wydrębniony sygnał w fazie i odtwarzają go, razem z włączoną muzyką. Odwrócenie sygnału w fazie sprawia, że hałas jest zauważalnie osłabiony, ponieważ dwie fale w przeciwfazie się znoszą. Cały proces działa bardzo szybko, blisko czasu rzeczywistego. Im zachodzi szybciej i lepszej jakości jest dżwięk emitowany przez słuchawki, tym końcowy rezultat jest lepszy. Jeśli często latasz samolotem, a od szumu silników boli Cię głowa, koniecznie musisz spróbować takich słuchawek. Już proste modele sprawią, że Twoja podróż upłynie bez zakłóceń.