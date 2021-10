Które zegarki warto kupić na promocji Black Friday 2021. Przegląd najlepszych modeli

Black Friday 2021 to doskonała okazja, aby sprawdzić, które zegarki można znaleźć w obniżonych cenach. Dzień ten ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych i stał się bardzo popularny w Polsce. Czarny piątek polega na tym, że wiele sklepów obniża ceny swoich produktów i oferuje atrakcyjne promocje dla klientów. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowego czasomierza to warto polować na różne modele zegarków w korzystnych cenach. Sprawdź, które można kupić taniej na Black Friday 2021.

Black Friday 2021: smartwatch Smartwatch to urządzenie elektroniczne, które noszone jest na nadgarstku. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego czasomierza. Te zegarki zamiast tradycyjnej tarczy posiadają elektroniczny wyświetlacz, na którym pokazana jest godzina i data oraz inne dane, które możemy na nim ustawić. Może to być pomiar przebytych kroków, spalanych kalorii czy mierzenie pulsu. Smartwatch łączy się z telefonem za pomocą funkcji bluetooth i dzięki temu oba urządzenia się parują. Wtedy na nowoczesnych zegarkach możemy wykonywać różne działania, między innymi: odbieranie połączeń,

odbieranie wiadomości sms,

odbieranie maili,

sprawdzanie powiadomień z mediów społecznościowych,

korzystanie z kalendarza,

sprawdzanie pogody,

sterowanie aparatem podczas robienia zdjęcia smartfonem.

Black Friday 2021: smartband Smartband to elektroniczna opaska monitorująca aktywność. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak również podczas uprawiania różnego rodzaju sportu. Zbiera dane dotyczące aktywności fizycznej, które można później analizować i sprawdzać. Jest to alternatywna wersja tradycyjnego zegarka, ponieważ smartband wyświetla także godzinę i datę. Będzie działać, kiedy sparujemy go ze smartfonem za pomocą funkcji bluetooth. Tego typu zegarki posiadają rozbudowane funkcjonalności, między innymi: liczenie kroków,

mierzenie pulsu,

czas i jakość snu,

pomiar dystansu,

mierzenie spalanych kalorii.