Stany Zjednoczone to mieszanka kulturowa ludzi z całego świata. Emigranci, którzy w czasach kolonialnych przybyli do Ameryki, przywieźli ze sobą rozmaite tradycje kulinarne i własne potrawy, a oryginalne przepisy wzbogacili o miejscowe produkty. Nie ma więc jednej „kuchni amerykańskiej” – jest wiele kuchni regionalnych, bazujących na tradycjach z całego świata, które zostały przywiezione do Ameryki. Do kulinarnej podróży po Stanach Zjednoczonych inspiruje sieć sklepów Kaufland.

Breakfast-Lunch-Dinner W Stanach Zjednoczonych zazwyczaj zjada się trzy główne posiłki: śniadanie, lunch i kolację. Tradycyjne amerykańskie śniadanie jest duże i ciężkie: w typowej amerykańskiej jadłodajni najczęściej serwuje się jajka – w zależności od preferencji sadzone lub w formie jajecznicy – tost, bekon i naleśniki, obficie polane syropem klonowym. W menu na południu kraju często pojawiają się też hush puppies, czyli słone ciastka kukurydziane, a bliżej granicy z Meksykiem popularnym daniem jest fasola przyprawiona chili. Takie syte śniadanie Amerykanie popijają sokiem pomarańczowym lub kawą. Pora lunchowa jest między godziną 12 a 14, a najpopularniejszym wtedy daniem są sandwiche: na przykład klasyczne hamburgery, hot dogi albo bajgle z łososiem. Kanapki są często serwowane na ciepło i z dodatkami: sosem, frytkami i sałatką. Dinner to tradycyjnie najważniejszy posiłek dnia, który spożywa się po zakończeniu pracy. Pełni funkcję kolacji i najczęściej wypada między godziną 20 a 22. Jeśli chodzi desery - popularne są mocno czekoladowe brownie, słodkie pączki i donuty oraz owocowe placki[1].

Co stan, to obyczaj Niektóre dania są tak samo popularne w każdej części USA. Istnieje natomiast mnóstwo potraw charakterystycznych głównie dla konkretnych stanów, a nawet miast. Na przykład w wielu restauracjach w Chicago można zjeść Deep Pan Pizzę – pizzę pieczoną w głębokim, podobnym do tortownicy naczyniu. Jej ciasto jest chrupiące na zewnątrz, ale miękkie i bardzo lekkie w środku – to za sprawą dużej ilości masła i mąki kukurydzianej. Tradycyjnym daniem w Filadelfii w stanie Pensylwania jest philadelphia cheesesteak – pokaźnych rozmiarów kanapka składająca się z bułki, plastrów steka i ciągnącego się sera Provolone, obowiązkowo polana sosem Cheez Whiz. W Nowym Jorku szczególnie popularne są sandwiche z pastrami, a w Maine – z homarem. Los Angeles słynie z doskonałych tacos i burrito, a Nowy Orlean – z pączków. [2]

Odkryj smaki USA z Kauflandem Kuchnia Stanów Zjednoczonych to wielobarwna mieszanka kultur i smaków.

