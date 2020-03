Kwarantanna w Polsce skłania Polaków do bezpiecznych zakupów online. Paczki dojdą także w weekend! Jak je odebrać bez ryzyka?

Polacy słusznie obawiają się zarażenia koronawirusem i zgodnie z zaleceniami ekspertów radykalnie ograniczają kontakty z innymi osobami. Ogólnokrajowa kwarantanna ma zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Przymusowe czy dobrowolne pozostanie w domu wymaga jednak uzupełniania zapasów. Nic dziwnego, że gwałtownie wzrosło zainteresowanie zakupami przez internet, które są o wiele bezpieczniejsze od buszowania po markecie czy nawet krótkiego wypadu do osiedlowego sklepiku. Czy jest szansa, że przesyłka wysłana w sobotę dotrze do nas jeszcze w weekend? I że firmy kurierskie dadzą radę bezpiecznie obsłużyć zwielokrotnioną liczbę zainteresowanych?

Sklepy stacjonarne coraz częściej świecą pustkami, a to dlatego, że wielu Polaków z powagą podeszło do apeli służb sanitarnych, by do minimum ograniczyć obecność w miejscach publicznych, zwłaszcza takich, w których przebywać może wielu ludzi. To zrozumiałe: nie ma dziś pewności, że przechodzący obok nieznajomy nie jest nosicielem wirusa zbierającego śmiertelne żniwo nie tylko w Chinach, ale i w Europie. Ogłoszona przez rząd, samorządy, a także większość firm i instytucji ogólnonarodowa kwarantanna to swoista próba odpowiedzialności wszystkich Polaków, a zarazem test dla polskich przedsiębiorców: czy potrafią tak przeorganizować swą działalność, by skutecznie wesprzeć obywateli w trudnych chwilach? Widząc błyskawicznie rosnące potrzeby klientów, w tym przedsiębiorców, a zarazem chcąc pomóc Polkom i Polakom przetrwać jak najlepiej okres kwarantanny, krakowski InPost, który w ostatniej dekadzie podbił Polskę i świat słynnymi paczkomatami, zdecydował się o kilka miesięcy przyspieszyć start swej kolejnej usługi, polegającej na dostarczaniu przesyłek także w soboty i niedziele.

Kwarantanna: zostań w domu i zrób zakupy online Zmuszeni przez kwarantannę do pozostania w domach ludzie - w tym liczni pracownicy, a także przedsiębiorcy wykonujący pracę zdalną - ze zrozumiałych względów żywo interesują się możliwością przesyłania paczek nie tylko w tygodniu, ale i w weekend, oraz zakupami online. Zakupy online są o niebo bezpieczniejsze od wyjścia do stacjonarnego sklepu. Ktoś musi jednak takie towary szybko dowieźć. Potencjalnie skokowy wzrost liczby klientów stanowi nie lada wyzwanie dla firm kurierskich – po pierwsze dlatego, że dostawy trzeba dokonać terminowo, także w weekend, bo takie są dziś oczekiwania ludzi, a po drugie – sposób odbioru przesyłki musi gwarantować bezpieczeństwo zarówno klientowi, jak i pracownikom firmy kurierskiej. - Z uwagi na trudną sytuację spowodowaną ekspansją koronawirusa, od 12 marca do końca tegoż miesiąca wszyscy klienci, którym zależy na pilnym nadaniu lub dostawie paczki, będą mieli możliwość skorzystania z weekendowej usługi bez żadnych dodatkowych opłat – wyjaśnia Wojciech Kądziołka, rzecznik krakowskiej firmy.

Dodaje, że mocno oczekiwana przez wielu klientów usługa miała ruszyć dopiero w długi weekend majowy, ale właśnie ze względu na nadzwyczajne okoliczności wykreowane przez koronawirusa i związane z nimi olbrzymie zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe, Inpost postanowił działać szybciej. - Zdajemy sobie sprawę, że w okresie faktycznej kwarantanny, w który wchodzimy, usługi logistyczne będą jednym z ważniejszych kanałów zaopatrywania konsumentów w najpotrzebniejsze artykuły. Dlatego na czas spodziewanego największego natężenia zachorowań nadanie przesyłki z odbiorem w weekend będzie zwolnione z dodatkowej opłaty – tłumaczy Wojciech Kądziołka. Firma zachęca także e-sprzedawców, aby uruchamiali nadania weekendowe w swoich sklepach, bo właśnie tego oczekują klienci. W praktyce gwarancją dostawy w weekend objęte będą przesyłki nadane do godz. 13:00 w soboty. Każda z nich dotrze do właściwego paczkomatu najpóźniej o 18:00 w niedzielę.

- Naszą nową usługą obejmujemy wszystkie 6000 maszyn w Polsce, nie tylko te zlokalizowane w największych miastach. Praca magazynów i sortowni została tak przygotowana, żeby na bieżąco dostarczać paczki na terenie całego kraju – zapewnia rzecznik InPost. Pilną paczkę można nadać w weekend, jak każdą, bezpośrednio w paczkomatach, przez kuriera InPost lub w punktach odbioru paczek czynnych w sobotę. Z badań krakowskiej firmy wynika, że aż 82 proc. przedstawicieli e-commerce chce umożliwić swym klientom dostawy przesyłek w weekend. Kwarantanna: odbiór paczki z paczkomatu pozwala ograniczyć kontakty z innymi ludźmi Krakowska firma namawia wszystkich klientów, by mając wybór między dostawą towaru przez kuriera InPost a dostawą do paczkomatu – wybierali paczkomat, bo forma ta pozwala ograniczyć kontakt z innymi ludźmi. – Nasi eksperci opracowali listę rekomendacji dla klientów. Służą one minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem – mówi Wojciech Kądziołka.

Chodzi m.in. o to, by odbierając paczkę z paczkomatu nie dotykać panelu sterującego; każdą skrytkę w urządzeniach InPostu można błyskawicznie i bezdotykowo otworzyć za pomocą aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play). Jeśli ktoś się decyduje na dostawę do domu lub mieszkania, powinien zachować odpowiedni dystans od kuriera (kurierzy otrzymali już dokładne instrukcje), albo w ogóle nie otwierać drzwi, tylko w uzgodnieniu z kurierem pozwolić na pozostawienie przesyłki w drzwiach lub przed domem. Państwowe służby sanitarne zdecydowanie odradzają wylewne witanie się z kurierem, a tym bardziej podawanie mu ręki, korzystanie z jego długopisu itp.

