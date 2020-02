Łączymy przez sport – sportowa zabawa dla dzieci z niepełnosprawnościami!

Zanim latem wszyscy będziemy kibicować polskim sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, dzieci zmierzą się w sportowej zabawie, poznając bliżej ideę sportu paraolimpijskiego. W specjalnej edycji ogólnopolskiego programu Pomarańczowa Siła, organizatorzy postawili na integrację poprzez sport, angażując do wspólnej aktywności dzieci o różnym stopniu sprawności.

Do wspólnej zabawy zakwalifikowały się 22 organizacje. Liczba nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do 22 dyscyplin na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio w 2020 r. Finalistów wyłoniono w konkursie, w którym zadaniem było pokazanie, jak poprzez sport dzieci przełamują bariery. Uczestnicy wysyłali filmy, prezentacje i kolaże, pokazujące ich sportową pasję. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili m.in. ambasadorzy Alicja Jeromin, Michał Pol i Marcin Ryszka, miała przed sobą trudne zadanie, aby wyselekcjonować 30 zgłoszeń, z których następnie pracownicy ING wyłonili 22 finalistów. Pełna lista uczestników dostępna jest na stronie www.pomaranczowasila.pl

– Już teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ widać, że potrzeba sportu u dzieci z niepełnosprawnościami jest duża i z naszym programem trafiamy właśnie w ten obszar. Jesteśmy przekonani, że w sportowym roku 2020 program fundacji będzie doskonałą formą integracji i pozwoli wszystkim na odnalezienie swojej siły właśnie w sporcie. Tym bardziej cieszymy się na wspólną zabawę. – mówi Agata Tomaszewska, prezeska Fundacji ING Dzieciom.

Zabawę czas zacząć!

Teraz olimpijska drużyna Pomarańczowej Siły rozpoczyna etap sportowy, który został podzielony na 5 rund, a każda z nich to inne sportowe wyzwanie. W ten sposób organizatorzy chcą pokazać dzieciom sport z różnych perspektyw, aby umożliwić wszystkim sprawdzenie się w różnych dyscyplinach. Na początku każdej z rund finaliści otrzymają sprzęt sportowy, zakupiony dzięki środkom przekazanym Fundacji ING Dzieciom przez ING Bank Śląski – za zaangażowanie pracowników w bieg „Biegnij Warszawo” – oraz dzięki współpracy z marką Decathlon. W etapie sportowym zadaniem zawodników będzie zabawa przy wykorzystaniu otrzymanego sprzętu w najbardziej kreatywny sposób. Zespół, który wykaże się największym zaangażowaniem w danej rundzie wygrywa wspólny trening ze sportowcami.

Do zabawy włączają się też ambasadorzy – Alicja Jeromin, lekkoatletka, medalistka Igrzysk Paraolimpijskich, Michał Pol, attaché prasowy polskiej reprezentacji podczas igrzysk paraolimpijskich, Marcin Ryszka, dziennikarz sportowy, w przeszłości pływak. Każdy z nich ma swoją niesamowitą historię związaną ze sportem paraolimpijskim, która może stać się inspiracją dla dzieci do rozpoczęcia swojej przygody w tej dziedzinie. Nowa formuła programu, stawia na zabawę, jak również metodyczne wsparcie dla nauczycieli i rodziców, dlatego do programu dołącza Zbigniew Lewkowicz – trener i koordynator kadry paraolimpijskiej.

- To inicjatywa, w której jako ambasadorzy chcemy zachęcać dzieci do uprawiania sportu i poprzez sport pozwolić im zawierać piękne przyjaźnie na całe życie. Nadesłane zgłoszenia pokazują, jak dużo energii jest w młodych zawodnikach, więc już teraz nie możemy się doczekać wspólnych treningów. Jestem przekonany, że w olimpijskiej edycji Pomarańczowej Siły czeka nas mnóstwo niezapomnianych emocji! – wyjaśnia Michał Pol.

Pracownicy ING wybiegali środki

Historia olimpijskiej edycji programu zaczęła się 6 października 2019 r. na linii startu „Biegnij Warszawo”, gdzie stawiło się 706 biegnących i 1 500 maszerujących pracowników ING. To był kolejny rekord Pomarańczowej Drużyny, która co roku w ten sposób wspiera swoją fundację. Dzięki zaangażowaniu pracowników, ING Bank Śląski przekazał Fundacji ING Dzieciom 145 600 złotych. Fundacja postanowiła, aby w roku 2020 zorganizować dla dzieci z niepełnosprawnościami coś nowego i wyjątkowego. Stąd pomysł na olimpijską edycję Pomarańczowej Siły. Przez ostatnie pięć lat program służył wspieraniu inicjatyw sportowych organizacji społecznych, rekomendowanych przez pracowników ING. W latach 2015-2019 Fundacja przekazała 27 organizacjom w sumie 285 150 zł w całej Polsce.