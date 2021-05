Laktatory i podgrzewacze do butelek - czym kierować się przy wyborze akcesoriów?

Laktatory dzielimy na dwie podstawowe grupy - laktatory ręczne oraz laktatory elektryczne. Elektryczne laktatory dzielimy ze względu na sposób zasilania. Najpraktyczniejsze są te, które można zarówno wpiąć do sieci, jak i używać baterii czy akumulatorów. Tańsze modele to te zasilane tylko z sieci elektrycznej.

Wbrew pozorom laktator to dość proste urządzenie - dzięki wytworzonemu podciśnieniu wysysa z piersi matki mleko. W ten sam sposób działają zarówno laktatory elektryczne, jak i ręczne. Zalet używania laktatora jest kilka:

Do codziennego stosowania bardziej przydatne są laktatory elektryczne. Choć droższe, to bardziej wydajne i mniej absorbujące. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie mama sporo czasu przebywa z dala od dziecka i ktoś inny podaje mu pokarm. Pomagają również pobudzić laktację.

Podgrzewacze do butelek

Przydatne urządzenie nie tylko dla pań korzystających z laktatorów. Podgrzewacz sprawdza się także później, do podgrzewania innych butelkowanych pokarmów. Dla rodziców bliźniąt zaprojektowano podgrzewacze na dwie butelki, co ułatwia podawanie pokarmu. W sprzedaży są również podgrzewacze samochodowe, zasilane z gniazdka. Te przydają się w dłuższych podróżach.

Wersją ulepszoną, ale droższą, są podgrzewacze do butelek ze sterylizatorami. Pozwalają na szybsze czyszczenie butelek, a nawet ugotowanie posiłku dla malucha. Oczywiście każdy model podgrzewaczy ma nic inne funkcje, inny zakres temperatur i moc. Wybierając odpowiedni powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie te parametry i wybrać podgrzewacz do butelek najlepiej dopasowany do naszych potrzeb i możliwości portfela.