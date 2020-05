Łatwiejsza pomoc krzywdzonym dzieciom

Wspólny projekt Fundacji oraz integratora płatności Tpay ułatwia zaangażowanie się w zbiórkę środków potrzebnych na pomoc dzieciom po traumie przemocy. Pomoc ta jest szczególnie potrzebna w obecnych czasach, kiedy krzywdzone dzieci nie mają jak uciec od swoich oprawców, a naturalna kontrola ze strony nauczycieli czy sąsiadów jest ograniczona ze względu na narodową izolację spowodowaną pandemią.

– Dzięki współpracy z operatorem systemu płatności Tpay wdrożyliśmy widget, który w bardzo prosty sposób umożliwia przekazanie darowizny poprzez szybką płatność BLIK. Narzędzie otrzymaliśmy za darmo, a operator ograniczył swoją prowizję do symbolicznej i niezbędnej formalnie kwoty od płatności. Co więcej widget można zainstalować na dowolnej stronie, umożliwiając wsparcie naszej działalności przez szersze grono użytkowników – komentuje dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

– Na co dzień wdrażamy innowacyjne rozwiązania płatnicze, które ułatwiają obsługę płatności oraz pomagają przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż online. Firma to ludzie, którzy ją tworzą i jako ludzie nie możemy być obojętni na krzywdę dzieci. Dlatego, jak tylko usłyszeliśmy o trudnej sytuacji, w której znalazła się Fundacja, to postanowiliśmy włączyć się do akcji – dodaje Paweł Działak, prezes Tpay.

Widget One Click dedykowany wsparciu Centrom Pomocy Dzieciom może zostać umieszczony na każdej stronie, np. serwisie informacyjnym, sklepie e-commerce, blogu i zachęcać klientów, fanów i odwiedzających do przekazania wpłat na pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy. Dzięki temu internauci odwiedzający serwisy będą mogli jednym kliknięciem przelać wybraną kwotę: 20 zł, 40 zł lub 60 zł.

Jednocześnie obie organizacje zachęcają wszystkich, którzy dysponują taką możliwością o włączenie się w zbiórkę!

Osoby zainteresowane wsparciem akcji i zainstalowaniem kodu na swoich stronach www proszone są o kontakt mailowy: mateusz.wachowski@tpay.com

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od blisko 30 lat pomaga dzieciom krzywdzonym. Swoją misję realizuje m.in. za pośrednictwem sieci Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, gdzie pod jednym dachem dzieci i ich opiekunowie otrzymują kompleksową i bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną. Placówki są wzorowane na najbardziej nowoczesnych ośrodkach działających na świecie i funkcjonują w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym.

Tpay

Tpay to operator płatności dla branży e-commerce, usług internetowych i mobilnych, wdrażający najpopularniejsze metody płatności, takie jak BLIK, Google Pay, Masterpass czy Visa Checkout. To marka z 10-letnią historią, należąca do Krajowego Operatora Płatności S.A., działająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.

Kontakt dla mediów

Marta Zalewska

InnerValue

48 500 732 720

m.zalewska@innervalue.pl

Mateusz Paradowski

InnerValue