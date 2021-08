Lista lektur obowiązkowych dla szkoły podstawowej w klasach 1-3 na rok szkolny 2021/2022

Jakie lektury będą obowiązkowe dla klas 1-3 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022?

Poniżej przedstawiamy nową listę lektur dla klas I-III szkoły podstawowej:

Agnieszka Frączek "Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą"

Aleksandra i Daniel Mizielińscy "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych"

Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn"

Åsa Lind "Piaskowy Wilk"

Barbara Kosmowska "Dziewczynka z parku"

Barbara Tylicka "O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach"

Danuta Parlak "Kapelusz Pani Wrony"

Danuta Wawiłow "Najpiękniejsze wiersze"

Dorota Gellner "Wścibscy"

Grzegorz Kasdepke "Detektyw Pozytywka"

Hans Christian Andersen "Baśnie" (do wyboru)

Hugh Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"

Jan Brzechwa "Brzechwa dzieciom"

Janina Porazińska "Pamiętnik Czarnego Noska"

Joanna Papuzińska "Asiunia"

Julian Tuwim "Wiersze dla dzieci"

Julita Grodek "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie"

Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)"

Łukasz Wierzbicki "Afryka Kazika"

Łukasz Wierzbicki "Dziadek i niedźwiadek"

Maria Terlikowska "Drzewo do samego nieba"

Maria Krüger "Karolcia"

Piotr Kordyasz "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty)

Roman Pisarski "O psie, który jeździł koleją"

Tom Justyniarski "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca"

Waldemar Cichoń "Cukierku, ty łobuzie!"

Zofia Kossak-Szczucka "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata"

Dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej przewidzianych jest 27 lektur. Są to propozycje dla dzieci do indywidualnego czy wspólnego czytania. To nauczyciel decyduje, które lektury z listy będą czytane i omawiane w ciągu trzech lat nauki wczesnoszkolnej.