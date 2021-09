Lista przebojów YouTube 🎶, najnowsze piosenki - TOP15 muzyki YT [05.09.2021]

Przygotowałam dla Ciebie listę TOP15 najbardziej popularnych piosenek na dzień 05.09.2021. Zobacz muzyczną listę przebojów, może coś przypadnie Ci do gustu?

Muzyczna lista przebojów YouTube 05.09.2021 YouTube to nie tylko platforma wideo. Dla wielu z nas to przecież także odtwarzacz muzyki 🎧. Zobaczcie, czego obecnie najchętniej słuchamy my, Polki i Polacy. Najnowsze przeboje YouTube - TOP3 1.Mata - Papuga ft. Quebonafide, Malik Montana

2.Diho feat. Alberto, Bibič, Josef Bratan - Szyby (Official Video)

3.Alberto feat. Josef Bratan - Z Bratem Zarabiam Papier (Official Video)

Lista przebojów YouTube - miejsca 4.-15. 4.Kizo ft. OKI - POGO (prod. BaHsick)

5.Sokół - Jednorożec (Official Video)

6.KUBAŃCZYK - KUBAŃCZYK (prod. Kubańczyk)

7.Epis DYM KNF - Swoją ścieżką (prod. PSR)

8.White 2115 ft. Mata - Oh oh (lalala)

9.OIO - Oni Nie Zamkną Mnie

10.RUSKIEFAJKI - BAJECZKA (prod. 909davies)

11.BLACHA - Barbie (prod. Chivas)

12.ABBA - I Still Have Faith In You

13.Avi x Louis Villain - WOOF ft. Pezet

14.ZetHa feat. ReTo - Nie bierz (ze mnie przykładu) (prod. Culten)

15.Young Leosia - Jungle Girl feat. Żabson

Czym jest lista przebojów? Lista przebojów Youtube to zbiór najbardziej popularnych piosenek. Na liście znajdziesz najnowsze piosenki artystów polskich i zagranicznych. Lista przebojów zawiera te piosenki, których Polacy słuchają najczęściej i najchętniej. Sprawdź, czy muzyka znajdująca się na liście odpowiada Twojemu gustowi. Każdego utworu muzycznego, będącego w rankingu, posłuchasz w serwisie YouTube. Wybranej piosenki możesz posłuchać, bez opuszczania naszej strony. Aktualne przeboje na dziś Uwielbiasz muzykę? Gdzie słuchasz ulubionych piosenek? Czy znalazłeś na liście przebojów jakąś muzykę do posłuchania dziś? Jesteś zaskoczony tym, czego obecnie słuchają Polki i Polacy, jakie są ich przeboje? Coś wpadło Ci w ucho? Koniecznie zostaw nam komentarz. Miłego słuchania muzyki!