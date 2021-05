Lista przebojów YouTube 🎶, najnowsze piosenki - TOP15 muzyki YT [31.05.2021]

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. - Krzysztof zaproponował mi braterstwo krwi. Zrobiliśmy to żyletką - wspomina przyjaciel Marian Lichtman

Najważniejszy dla artysty jest start do kariery. Na tym przysłowiowym przystanku do sławy Krzysztof Krawczyk spotkał m.in. Mariana Lichtmana, perkusistę i wokalistę, długoletniego kompana w grupie Trubadurzy, przyjaciela na zawsze. Wróćmy zatem do 1963 roku, czyli dla wielu z nas, stąd do wieczności. W sobotę, 10 kwietnia 2021 r., odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Posłuchajmy opowieści Mariana Lichtmana o przyjaźni z Krzysztofem Krawczykiem.