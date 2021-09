Losowanie Lotto 18.09.2021. Sprawdź wylosowane w sobotę liczby w Lotto i Lotto Plus

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Tutaj sprawdzisz oficjalne wyniki losowania Lotto z 18.09.2021. Porównaj wylosowane liczby z widniejącymi na twoim kuponie. Jeśli zgadzają się trzy lub więcej, gratulujemy, udało Ci się!

Wyniki Lotto 18.09.2021

Losowanie Lotto 18.09.2021 skończyło się, poznaliśmy aktualne wyniki Lotto. Czy udało ci się wytypować zwycięskie liczby Lotto 18.09.2021?

Liczby, które padły:

13

14

33

38

43

45

Może chcesz sprawdzić wyniki losowania Lotto Plus z 18.09.2021? Czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie w tej grze w ostatnim losowaniu? . Nie zdarza się to co prawda zbyt często, ale może właśnie tym razem los był dla Ciebie łaskawy?

Wyniki Lotto Plus z 18.09.2021

Losowanie Lotto przebiegło zgodnie z planem. Czy udało Ci się wytypować zwycięskie liczby Lotto Plus 18.09.2021?

Wylosowane liczby Lotto Plus to:

11

15

18

20

22

39

