Luksus na każdą kieszeń. Robot wysprząta twój dom

Czego brakuje nam w dzisiejszym pędzącym świecie? Oczywiście - czasu. Nieliczne wolne chwile chcemy spędzać z najbliższymi, oddając się pasji bądź zasłużonemu wypoczynkowi. Niewielu z nas po ośmiu, dziewięciu czy dziesięciu godzinach spędzonych w pracy pomyśli o tym, jak miło byłoby zrelaksować się ścierając kurze czy zmywając podłogę. Przecież to jak praca na drugi etat!

Zastanów się, czego potrzebujesz i jaki masz budżet

Sprzątanie musi być łatwe, szybkie i możliwie jak najbardziej przyjemne. Sprzęt, który wybieramy powinien być samodzielny i prosty w użyciu. Dokładny, tak, by nic już po nim nie poprawiać. Ma radzić sobie ze wszystkimi zabrudzeniami. Aby tak się stało – musimy znaleźć inteligentnego pomocnika, który spełni wszystkie nasze wymagania. Zastanówmy się, czy poszukujemy agenta do zadań specjalnych, robota który wysprząta olbrzymią powierzchnię czy może urządzenia o przystępnej cenie sprawdzającego się w codziennych, prostych obowiązkach.

Wyczyści dokładnie każdy rodzaj powierzchni

Roboty odkurzające marki Roomba posiadają 3-stopniowy system sprzątania, dwie gumowe szczotki główne do wszystkich podłóg oraz szczotkę boczną, która wymiata zabrudzenia wzdłuż krawędzi i w narożnikach. Te inteligentne sprzęty same odnajdują miejsca bardziej zabrudzone i koncentrują pracę na ich dokładnym wysprzątaniu. Jakie podłogi odkurzy robot odkurzający Roomba? Każde. Poradzi sobie z kafelkami, dywanami, panelami i drewnianym parkietem. Dla iRobota nie ma rzeczy niemożliwych, a co istotne: nie spadnie ze schodów i uniknie niebezpiecznych uskoków dzięki czujnikom wysokości. Ponadto Roomba nie zaplącze się w kable i ominie lampy, rośliny, miski dla zwierząt, a także inne przedmioty. Przed włączeniem urządzenia nie musisz specjalnie przystosowywać do jego pracy swojego mieszkania. Roomba nie uszkodzi żadnego mebla, a poradzi sobie z odkurzeniem nawet gęsto umeblowanych pomieszczeń.

iRobot nie wjedzie tam, gdzie nie powinien. Urządzenie jakim jest wirtualna ściana (w zestawie ze wszystkimi wymienionymi niżej modelami), utrzymuje robota odkurzającego na obszarze, który ma być sprzątany i blokuje jego dostęp do miejsc, do których nie chcecie, aby miał wstęp. W modelu Roomba i7 możemy ograniczyć teren pracy robota na mapie naszego mieszkania, dzięki finkcji Keep Out Zones, dostępnej w aplikacji iRobot HOME. Brzmi dobrze, prawda?

Intuicyjna obsługa

iRobota Roomba jest łatwy w obsłudze. Wszelkie części, które można samodzielnie konserwować oznaczone są kolorem żółtym lub zielonym. Dodatkowo modele serii e oraz i wyposażono w unikalny pojemnik na brud, który można myć pod bieżącą wodą.

Planuj porządki na smartfonie i kontroluj robota

Wszystkie opisane niżej modele iRobotów Roomba łączą się z właścicielami za pomocą smartfona, a także reagują na komendy głosowe przez Google Assistant i Amazon Alexa. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają zdalną kontrolę nad sprzątaniem, uruchamianie robotów w konkretne dni i godziny, przegląd przebiegu sprzątania.

Dzięki aplikacji iRobot HOME na urządzenia mobilne zdalnie można kontrolować zapełnienie pojemnika na brud. Kiedy się zapełnia - Roomba wyświetli stosowny komunikat, później będzie już tylko cierpliwie czekać na opróżnienie zbiornika.

Odkurzacz dla alergików, właścicieli zwierząt i zapracowanych

Dzięki systemom inteligentnego odkurzania mamy pewność, że kurz i brud z naszego mieszkania zostaną odpowiednio wchłonięte oraz zabezpieczone tak, by nie drażnić wrażliwców i nie wrócić z powrotem do otoczenia. Zamontowany w robocie odkurzającym wysokowydajny filtr AeroForce przechwyci do 99% alergenów, pyłków i innych mikrocząsteczek. W tym sierść zwierząt, kurz, włosy i pyłki.

Ile kosztuje robot odkurzający? I który model wybrać?

Na rynku istnieje wiele firm oferujących inteligentne odkurzacze, ale wybierając oryginalną markę Roombę mamy pewność, że decydujemy się na produkt z gwarancją najwyższej jakości.

Roomba e5 wyposażony jest w specjalnie profilowane gumowe szczotki i wydajny silnik. Ten model jest idealny dla osób szukających automatycznego odkurzacza o długim czasie pracy. Możecie kupić go za ok. 1500 zł.

Model Roomba 965 stworzono dla osób szukających odciążenia w codziennych obowiązkach, pełnej kontroli nad porządkami domowymi za pomocą nowych technologii, ale nie za wielkie pieniądze. W razie wyczerpania energii Roomba 965 wróci sama do stacji dokującej i nie spocznie, dopóki nie odkurzy mieszkania na "tip top". Ten model kupisz za około dwa tysiące złotych.

Model Roomba i7 jest jednym z najnowszych w ofercie. Dzięki niemu zamienisz zwykłe mieszkanie w inteligentny dom. Ten model zapamiętuje twoje pomieszczenia (nawet do 10. pięter!) i potrafi wysprzątać tylko te , które mu wskażesz. Technologia Imprint Smart Mapping umożliwia kontrolę sprzątanych pomieszczeń i kompleksowe zarządzanie harmonogramem pracy (wraz z określeniem pomieszczeń). Za model Roomba i7 (i święty spokój) w promocyjnej cenie zapłacimy ok. trzy tysiące złotych.