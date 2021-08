Łysa Góra - pogoda jutro (27.08). Warunki w górach (Góry Świętokrzyskie)

Słońce wzejdzie jutro o 05:41, a zajdzie o 19:31. Deszcz. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 7 do 9 °C.

Łysa Góra jest szczytem w Górach Świętokrzyskich o wysokości 595 m n.p.m. Znajduje się we wschodniej części pasma Łysogór w Nowej Słupi. Jest drugim szczytem pod względem wysokości w tych górach. Najwyższym szczytem jest Łysica. Szczyt objęty jest ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Pogoda w najbliższych dniach na Łysej Górze

czwartek, 26.08.2021

Na Łysej Górze (Góry Świętokrzyskie) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 7 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 67%.

Minimalna temperatura: 7 °C,

Maksymalna temperatura: 12 °C,

Prędkość wiatru: 14 km/h,

Opady deszczu: 2 mm

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 9 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 4 km/h. Deszczu może spaść do 2 mm.

piątek, 27.08.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Łysej Górze ma wynieść 11 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 25%.