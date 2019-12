Magiczne spotkanie z twórczością Leonarda Cohena podczas trasy koncertowej „Cohen i Kobiety”

Rok 85 urodzin Leonarda Cohena obchodzimy w najlepszy możliwy sposób, wracając do jego muzyki i wierszy podczas realizacji kolejnych koncertów trasy „Cohen i Kobiety”. W tym niepodrabialnym, subtelnym stylu jego muzyki i poezji odnajdują się doskonale gwiazdy polskiej wokalistyki kilku pokoleń, które zobaczymy podczas koncertów: Anita Lipnicka, Natalia Kukulska, Daria Zawiałow, Grażyna Łobaszewska, Julia Pietrucha, Barbara Wrońska i Matylda Damięcka. Każda z nich utworom Cohena daje coś z siebie, co w połączeniu z tekstami w przekładzie Macieja Zembatego i nieoczywistymi aranżacjami Leszka Biolika urzeka już przy pierwszym zetknięciu. Klimatu dopełniają wizualizacje i grafiki Matyldy Damięckiej.

Dla Anity Lipnickiej każdy koncert z piosenkami tak bardzo popularnego, również w Polsce, kanadyjskiego barda to wyjątkowe spotkanie, gdyż Cohen należy do jej ulubionych artystów:

Pierwszy raz zetknęłam się z jego twórczością gdy miałam niespełna 9 lat! Zobaczyłam w telewizji jego teledysk do piosenki „Dance me to the end of love”. Byłam totalnie zahipnotyzowana! Aranżacje Leszka Biolika, przenoszą te utwory w nową przestrzeń, nadają nowego wydźwięku. Teksty, ich duch, pozostaje ten sam. Piosenki Cohena doczekały się wielu interpretacji, śpiewają je artyści na całym świecie. Myślę, że jest to jeden z takich twórców, którego dzieła inspirować będą jeszcze wiele przyszłych pokoleń. Cohen to klasyk po prostu.

Z kolei Daria Zawiałow równie dobrze odnajduje się w świecie Cohena, podkreślając osobiste znaczenie piosenek:

Ogromnie lubię ''Suzanne'', ale nie ukrywam, że to właśnie drugi utwór, który wykonuje czyli ''I'm your man” jest moim ulubionym utworem Cohena. Absolutnie kocham tę piosenkę. Wcielam się w rolę mężczyzny, który mimo tego, że jest draniem, ubóstwia ukochaną mu kobietę, walczy o jej względy. Mam w sobie wiele męskich cech, zawsze pracuję z mężczyznami, może dlatego tak dobrze odnajduję się w interpretacji tego utworu (śmiech).

„Cohen i Kobiety” to okazja by jeszcze raz spotkać się z jego muzyką i przebojami taki jak: „In My Secret Life”, „Suzanne” czy „Dance Me To The End Of Love” w niezwykłym towarzystwie kobiet, gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jeszcze w tym roku, widzowie będą mogli zobaczyć koncert we Wrocławiu. W marcu 2020 trasa zwita kolejno do Szczecina, Zabrza i Warszawy.

„Cohen i Kobiety”:

9.12.2019 Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

27.03.2020 Netto Arena, Szczecin

29.03.2020 Dom Muzyki i Tańca, Zabrze

30.03.2020 Teatr Roma, Warszawa