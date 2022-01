Magurka Radziechowska: prognoza pogody na dzisiaj. Warunki w górach (Beskid Śląski) 13.01

Słońce zajdzie dziś o godzinie 16:08. Pochmurnie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Pogoda na Magurce Radziechowskiej

czwartek, 13.01.2022

Za dnia odczuwalna temperatura na Magurce Radziechowskiej ma wynosić -11 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 21%.

Minimalna temperatura: -5 °C,

Maksymalna temperatura: -3 °C,

Prędkość wiatru: 21 km/h,

Opady śniegu: 1 mm

W nocy z czwartek na piątek najniższa spodziewana temperatura to -3 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 27 km/h. Śniegu może napadać ok. 1 mm. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów śniegu.