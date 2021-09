Mała Radziejowa - pogoda dzisiaj (25.09). Warunki w górach (Beskid Sądecki)

Słońce zajdzie dziś o godzinie 18:28. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

Prognozę pogody dla Małej Radziejowej na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Mała Radziejowa

Mała Radziejowa to szczyt na wysokości 1207 m n.p.m. w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się on w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Przełęczą Długą i Radziejową. Południowe stoki Małej Radziejowej opadają do Doliny potoku Czarna Woda. Natomiast w północnym kierunku od Małej Radziejowej odchodzi krótki grzbiet górski, który oddziela dolinę Potoku Średniego od doliny Potoku pod Dudłą.