Małgorzata Kożuchowska na Instagramie. Jakie nowe zdjęcia wrzuciła na swój profil?

Małgorzata Kożuchowska to polska aktorka. Na swoim koncie ma wiele ról teatralnych, serialowych i filmowych. Często angażuje się w akcje społeczne. Sprawdź, co nowego wrzuciła na swój Instagram.

Premiera! Premiera! I...po premierze!

Dziękuję za przeszło trzy miesiące ciężkiej pracy! W rygorze pandemii, w maseczkach próbowaliśmy duże zbiorowe sceny dzień w dzień. Nie było łatwo. Mnóstwo fizycznej pracy. Świetne zajęcia ruchowe z @martaziolek! Próbowaliśmy odnaleźć w tym wysiłku trochę twórczej przyjemności. Efekty naszej pracy od wczoraj można oglądać na dużej scenie. Zapraszamy! Dla mnie ta praca to przede wszystkim spotkanie z moimi wspaniałymi koleżankami i kolegami z @teatrnarodowy. Od dawna tęskniłam za tym, żeby znowu być częścią tego zespołu i wczoraj poczułam, że ten cel zrealizowałam i jestem szczęśliwa! Dziękuję wszystkim za tę wspólną przygodę! I do zobaczenia wieczorem!🤞🤞🤞❤️❤️❤️ @paulina__szostak @anna_lobedan @anjabiezynska #annagrycewicz @poospiech @ifiude @bonnie_sucharska @gabriela_muskala @piotrkramer @mateusz_kmiecik_official #oskarhamerski @michalinalabacz @martamasza #ewawiśniewska @lenkafrankiewicz @adamszczyszczaj #wiesławcichy #małgorzataannamaciejewska @ka_bo_ka_bo @ 🔷 Zdjęcie 2

Przedstawiam Wam Mademoiselle- postać, którą gram w spektaklu „Piknik pod Wiszącą Skałą”. To nauczycielka francuskiego na pensji dla dziewcząt. To mało znacząca rola w całym spektaklu, ale dla tych miesięcy prób spędzonych w gronie moich cudownych koleżanek aktorek było warto❤️ No i też trochę dla kostiumu...🤭😘 to wiadomo🤪. @teatrnarodowy #annagrycewicz @michalinalabacz @martamasza @ifiude @anna_lobedan @poospiech @bonnie_sucharska #ewawiśniewska @paulina__szostak #justynakowalska @anjabiezynska @gabriela_muskala @zsaporznikow @adamszczyszczaj @mateusz_kmiecik_official @martaziolek @ka_bo_ka_bo 🔷 Zdjęcie 3

Mama❤️ zazwyczaj to pierwsze słowo, które pada z naszych ust. Ukochane, drogie. Mama to życie, to miłość i bezpieczeństwo. To wsparcie na każdym etapie życia. Kocham moją mamę i jestem jej wdzięczna za wszystko czego mnie nauczyła, na co uwrażliwiła i przed czym ostrzegała!❤️ Od kilku lat sama obchodzę to święto i jestem szczęśliwa, że dane mi jest to doświadczenie macierzyństwa. Wspaniałe i odpowiedzialne. Najpiękniejsza i zarazem najtrudniejsza rola w życiu. Dziś wszystkim mamom życzę zdrowia i dumy ze swoich pociech! Obyście zawsze czuły naszą wdzięczność i wsparcie! W moim sercu dziś jest też szczególne miejsce dla wszystkich mam dzieci chorych, walczących o życie, dla mam dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Jesteście moimi Bohaterkami🌸🌸🌸 Moje myśli są przy mamie 11-letniego Sebastiana zamordowanego kilka dni temu. Trudno mi sobie nawet wyobrazić sobie, co Pani dziś czuje. Chciałabym tylko, żeby Pani wiedziała, że myślę o Pani i wspieram z całego serca.❤️#dzieńmatki #mama #miłość 🔷 Zdjęcie 4

Jeśli wśród wiszących na wieszakach sukienek widzę kwiatki - 100% szans, że sięgnę właśnie po nie.

Uprzedzając pytanie: druga noga jest na ścianie😜😘 #kwiatki #sukienka #styl #moda #bonprix #bonprixitsme #StylOdZawsze @bonprix 🔷 Zdjęcie 5

„Będzie dobrze!”- tak sobie programuję rzeczywistość ☺️. Gorący czas przede mną, dużo się dzieje; ciekawe i nowe zupełnie projekty!!! Oby zdrowie było! Resztę ogarnę z Bożą pomocą!💃💃💃 W końcu tyle czasu na to czekałam! @jarzebskaciesielska, @annzielinska_ dziewczyny do dzieła!!! Bo jak nie my to kto... ?!🥳🥳🥳💪🏻💪🏻💪🏻 #staytuned #commingsoon #togetherisbetter #womanpower 🔷 Zdjęcie 6

W obiektywie taty... #tata #niedziela #familytime #rodzina #thedayoff #chwilawytchnienia #cudownydzień 🔷 Zdjęcie 7

Poznajecie te dwie aktorki...?

#actress #teatrtv #staredzieje #wykopaliska #wspomnienia #itsmylife #lovemyjob 🔷 Zdjęcie 8

Nareszcie otworzyli ogródki w kawiarniach i restauracjach!!! „ Stylkę” już mam! Biegnę! Bo chyba nie ma nic lepszego niż ciepły majowy wieczór spędzony pod gołym niebem w gronie przyjaciół! Marzyłam o tym od dawna!💃 #maj #moda #bonprix #bonprixitsme #StylOdZawsze @bonprix 🔷 Zdjęcie 9

Już jest! Trzeci odcinek podcastu "Niekończące się historie"! A w nim kobieta rakieta oraz moja dobra znajoma @hellofromdnh 🥳 Dorota to mistrzyni biznesu, zawsze pełna energii i uśmiechnięta! Nawet w maseczce 😆 Rozmawiałyśmy o silnych kobietach, które mimo spektakularnych sukcesów wciąż muszą udowadniać swoją wartość. Przed sobą i przed innymi. O tym czy po 50-ce wciąż trzeba być ”wzorową uczennicą” i o potrzebie wspierania młodych ambitnych kobiet.

Będzie szczerze i zabawnie. Podcast znajdziecie m.in. na @youtube i @spotifypoland. Link w moim bio.

#podcast #niekonczacesiehistorie #spotify #youtube 🔷 Zdjęcie 10

Nowy tydzień czas start! I masz być dobry! Słyszysz?! #monday #newweek #actress #goon #workinprogress #2weeks #openning #2tygodniedopremiery 🔷 Zdjęcie 11

Miłego weekendu! Odpocznijcie i cieszcie się majem! Może jakaś kawa w kawiarnianym ogródku? #weekend #cafe #may #getrest 🔷 Zdjęcie 12

I co Gośka? To był fajny dzień? Fajny!

A jutro będzie jeszcze fajniejszy!!! Do zobaczenia😉💃☀️☺️#dobranoc #goodnight #seeyoutomorrow

