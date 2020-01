Masz w domu czworonoga? Jesteś wygrany!

Zwierzęta odgrywają istotną rolę w codziennym życiu człowieka. By to pokazać, Wamiz przeanalizował dla swoich czytelników wyniki badań naukowych i podsumował korzyści płynące z zamieszkiwania ze zwierzętami w formie grafiki.

Przez całe nasze życie zwierzaki mogą nam naprawdę wiele dać, zarówno pod kątem zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i ze społecznego punktu widzenia. Koty i psy to nasi prawdziwi sprzymierzeńcy!

Zwierzęta domowe to prawdziwi sprzymierzeńcy zdrowia całej rodziny

Wzmacniają zdrowie najmłodszych

Obecność zwierzaka w domu jest korzystna dla całej rodziny. W przypadku dziecka nasz pupil pełni kilka funkcji. Jak wiemy, buduje poczucie odpowiedzialności, a także jest świetnym przyjacielem, zwiększającym u dziecka poczucie własnej wartości.

Badania naukowe pokazują również, że dorastanie w towarzystwie psa lub kota jest bardzo korzystne dla zdrowia najmłodszych. U niemowląt, które mają codzienny kontakt z psem lub kotem obserwuje się o 33% niższe ryzyko rozwoju alergii. Są one o 30% mniej narażone na infekcje układu oddechowego i występuje u nich o 15% mniejsze ryzyko astmy.

Szwedzkie badanie wykazało, że obecność psa w ciągu pierwszego roku życia wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega alergiom i zmniejsza ryzyko rozwoju astmy w późniejszym okresie.

Oczywiście, jeśli dziecko jest już alergikiem, przygarnięcie zwierzaka niczego nie zmieni i nie jest rozwiązaniem.



Zwierzęta dbają o nasze serce

Posiadanie psa jest niezwykle korzystne, ponieważ zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci o 33%, a ryzyko chorób układu krążenia o 11%.

Zwierzę, a w szczególności pies, zmusza nas do większej aktywności, co w dużym stopniu poprawia nasz stan zdrowia. Właściciele psów mają więcej ruchu, chodzą na spacery ze swoimi pupilami, bawią się z nimi, niektórzy uprawiają nawet dogtrekking czy canicross (sporty z udziałem ludzi i psów cieszące się coraz większą popularnością).

Przyjęcie do domu psa prowadzi do zwiększenia aktywności fizycznej: o 30 minut ruchu tygodniowo więcej niż w przypadku osób niemających psów.

Jest to wynik amerykańskiego badania przeprowadzonego przez American Heart Association, w którym sprawdzono związek między obecnością w domu zwierzęcia a chorobami układu krążenia. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie, w Polsce również.

Badanie wykazało wiele korzystnych efektów, w tym zwiększoną aktywność fizyczną, niższe ciśnienie krwi, lepsze napięcie mięśniowe i mniejszy stres. Wiąże się to z licznymi korzyściami dla układu krążenia.

Chronią starsze osoby



Towarzystwo psa sprawia, że osoby w wieku powyżej 65 lat młodnieją o 10 lat! Według angielskiego badania dzieje się tak za sprawą większej aktywności fizycznej związanej z regularnymi spacerami, rzucaniem piłki psu, itd. W ten sposób zapewniają swojemu ciału niezbędny wysiłek, nie zdając sobie z tego nawet sprawy.



Dzięki temu ich kondycja jest zbliżona do kondycji osób młodszych o 10 lat (rzadsze choroby serca, problemy z kośćmi, a także z mięśniami). Okazuje się, że opiekunowie psów w wieku powyżej 65 lat są o 12% bardziej aktywni niż osoby nieposiadające psa.

Zwierzę jest zatem dobrym sposobem na zapobieganie chorobom.

Idealny powód wszelkich spotkań

Posiadanie psa, czy w mniejszym stopniu, kota pomaga nawiązywać i utrzymywać relacje towarzyskie.

80% osób spotyka się z innymi ludźmi mieszkającymi w pobliżu dzięki swojemu zwierzęciu. Opiekunowie zwierząt domowych częściej znają mieszkańców swojego osiedla. Spacer z psem ułatwia bowiem poznanie sąsiadów i innych miłośników psów.

Podczas spacerów 37% opiekunów psów spotkało miłość dzięki swojemu zwierzakowi! Dotyczy to także właścicieli kotów, 20% z nich poznało ukochaną osobę dzięki pupilowi.

Kot również ułatwia spotkania, choć w nieco mniejszym stopniu. Zdarza się przecież często, że sąsiad zajmuje się jego karmieniem podczas nieobecności opiekunów.



Posiadanie zwierzęcia poprawia samopoczucie

68% starszych osób lepiej czuje się psychicznie i fizycznie dzięki swojemu pupilowi.

Dlatego np. obecność zwierzęcia w domach spokojnej starości staje się coraz częstsza. Zooterapia zyskująca na popularności we Francji pomaga ograniczyć zaburzenia psychiczne, fizyczne i społeczne poprzez zmniejszenie stresu i zapewnienie uczuć ludziom, którzy czują się samotni.

Gdy głaszczemy zwierzę, w naszych organizmach wytwarza się oksytocyna, dzięki czemu stajemy się bardziej zrelaksowani i mamy lepsze samopoczucie.

Według najnowszych francuskich badań 40% badanych opiekunów zwierząt twierdzi, że zdecydowali się na ich towarzystwo, bo pomaga im to zmniejszyć stres.

Wpływ zwierząt na nasze zdrowie psychiczne jest niepodważalny. Obdarzają nas one uczuciem, wyczuwają, gdy jest nam źle i potrafią nas pocieszyć. Zawsze są w dobrym nastroju. Gdy wracamy do domu po ciężkim dniu pracy, czeka nas gorące powitanie.

Pieszczenie zwierzęcia mającego futerko, zapewnia dobre samopoczucie, dzięki czemu miłośnicy zwierząt są spokojniejsi i bardziej rozluźnieni.

To świetne nie tylko dla zdrowia, ale też dla naszego stanu ducha!

Nic zatem dziwnego, że 62% opiekunów zwierząt twierdzi, że dzięki swojemu pupilowi są szczęśliwsi.

Zwierzęta domowe zapewniają nam niezaprzeczalne wsparcie psychiczne! Dzięki nim ludzie będący w ciężkiej sytuacji nie zamykają się w sobie. Posiadanie zwierzaka to bycie odpowiedzialnym za żywą istotę, konieczność zajmowania się nią, wychodzenia na spacery i obdarzania czułością. Zwierzę sprawia, że jego właściciel czuje się odpowiedzialny, a nawet uważa, że nadaje to sens jego życiu, co w przypadku niektórych osób pozwala na walkę z samotnością i depresją.

O WAMIZ

Wamiz, utworzony w październiku 2009 roku przez Adriena Magdelaine’a i Adriena Ducousseta, jest wiodącą europejską grupą medialną zajmującą się zwierzętami domowymi, której portale w dostępne sześciu krajach odwiedza ponad 9 milionów osób miesięcznie. Wamiz.pl to portal, na którym miłośnicy zwierząt domowych znajdą wyczerpujące porady, aktualności, opisy ras psów i kotów, czy propozycje imion. W listopadzie Wamiz uruchomił ogólnopolską wyszukiwarkę zwierząto do adopcji

