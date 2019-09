Media społecznościowe w czasach II wojny światowej, czyli jak opowiadać młodym ludziom o historii

1939 Na żywo to wyjątkowa inicjatywa powstała z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Opowiadanie o wydarzeniach historycznych nie jest prostym przedsięwzięciem, dlatego Polsat Viasat History przygotował specjalny, digitalowy projekt, który trafia do różnych pokoleń i stanowi żywą lekcję historii.

Historia uczy nas życia

Historia jest nauczycielką życia, mawiali starożytni i trudno z tą maksymą polemizować. Teoria cykli historycznych, czyli nawrotów sekwencji wydarzeń, nie należy do dziedziny historical fiction, ale znajduje potwierdzenie w licznych badaniach, w tym tych opartych o kompleksowe studia obliczeniowe (big data studies).

Polacy są narodem w szczególny sposób naznaczonym przez dzieje, a zamieszkiwane przez jedną z najliczniejszych wśród Słowian grup etnicznych ziemie przez wieki były areną działań wojennych.

Mimo iż wrogie armie regularnie przetaczały swe tabory przez położone nad Wisłą i Bałtykiem tereny, lokalny naród wykorzystywał nawet najkrótsze chwile pokoju, by odbudowywać swą państwowość. Nie byłoby to możliwe bez stale tlącej się w społeczeństwie uwspólnionej tożsamości, zbudowanej na kulturze, języku i religii, ale przede wszystkim na pamięci o wspólnych dziejach.

Jak uczyć młodych historii?

W obecnych czasach, aby umocnić tę świadomość, szczególnie ważne jest dotarcie do młodego pokolenia, wśród którego znajdą się przyszli liderzy, którzy pokierują losami kraju i społeczeństwa. Ten temat stawia na agendzie kwestię: w jaki sposób trafić do młodych ludzi, dla których jedynym portalem do świata idei jest smartfon i ekran laptopa?

Wprawdzie swój renesans przeżywa harcerstwo, a niesłabnącą popularnością cieszą się grupy rekonstrukcyjne, tym niemniej w czasach cyfrowej rewolucji nieodzowne będą kanały i narzędzia w naturalny sposób rezonujące z grupą docelową.

1939 Na żywo, czyli social media w czasach wojny

Inicjatywą, która podejmuje to wyzwanie, jest opracowany przez kanał historyczno-naukowy Polsat Viasat History projekt digitalowy zatytułowany 1939 Na żywo, poświęcony upamiętnieniu 80. rocznicy inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Dedykowana platforma internetowa, imitująca współczesne media społecznościowe, wykorzystuje oryginalne źródła i bezpośrednie relacje, aby przedstawić historię tamtego okresu tak, jakby miała miejsce w czasie rzeczywistym.