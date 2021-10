Mega promocja podczas Black Friday 2021 na smartfony Samsung

Black Friday 2021: smartfony Samsung

Smartfony Samsunga są jednymi z najchętniej wybieranych przez klientów. Jego największym konkurentem jest marka Apple. To właśnie Samsung stworzył system Android, który jest wykorzystywany w smartfonach Samsunga oraz innych marek. System ten pozwala na korzystanie z wielu bardzo popularnych aplikacji. A co najważniejsze pozwala on na sprawne działanie smartfona.

Najbardziej bezawaryjne smartfony Samsunga to te, które posiadają tzw. “czystego Androida”, czyli bez żadnych nakładek. Wpływa to na szybsze działanie smartfona, dłużej działającą baterię oraz wydajność.

Inną zaletą smartfonów Samsung jest wykorzystywanie w nich wyświetlaczy z technologią AMOLED lub SUPER AMOLED, co wpływa na świetną jakość obrazu.