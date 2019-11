Mikołajki – radosne oczekiwanie na świętego Mikołaja

Kim był święty Mikołaj?

Święty Mikołaj, inaczej nazywany Mikołajem z Miry lub Mikołajem z Bari, to biskup, który żył na przełomie III i IV wieku. Zasłynął czynionymi cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym ludziom. Według legendy zmarł 6 grudnia – w dzień, w którym dzisiaj czcimy jego pamięć, obchodząc Mikołajki. Pierwsze zapiski świadczące o obchodzeniu tego dnia w sposób bardzo zbliżony do dzisiejszego sięgają XV wieku i pojawiają się w źródłach polskich, niemieckich, czeskich, austriackich i holenderskich.

Legendy o świętym Mikołaju

Według najpopularniejszej legendy dotyczącej życia świętego Mikołaja, zanim został on jeszcze wybrany biskupem, miał chciwego i bogatego sąsiada. Bóg, karząc go za jego chciwość, sprawił, że cały jego majątek przepadł. Gdy ten nie miał już środków, by utrzymać swoją rodzinę, zdecydował, że sprzeda swoje trzy córki, ponieważ nie był w stanie zaoferować im posagu. Mikołaj, rozważając święte pisma i modląc się, postanowił uratować dziewczęta, wrzucając przez okno pod osłoną nocy pieniądze przeznaczone dla każdej z nich. Dzięki tym czynom wsławił się jako szczodry, niosący pomoc osobom biednym i potrzebującym, a nawet czyniący cuda.

Święty Mikołaj dzisiaj

Wizerunek świętego Mikołaja zmieniał się na przestrzeni wieków – od poważnego, dostojnego starca z pastorałem w czerwonej szacie biskupiej, do starszego, grubszego mężczyzny w czerwonym kostiumie, z czerwoną czapką z białym pomponem, niosącego wór prezentów dla grzecznych dzieci i rózgi dla niegrzecznych. Taki wizerunek utrwalił się w dzisiejszej kulturze i tak świętego Mikołaja wyobraża sobie większość maluchów niemal na całym świecie. Jedyne, co w osobie świętego nie uległo zmianie, to jego bezgraniczna szczodrość, dobroć i miłość do dzieci. Obchody jego święta celebruje się w różnych częściach świata. Mimo że swoje główne posłannictwo spełnia w Święta Bożego Narodzenia, to już w wigilię świętego Mikołaja, 5 grudnia w nocy, niesie radość i szczęście wszystkim maluchom. W tę magiczną noc pod poduszki dzieci, do butów lub świątecznych skarpet trafiają wymarzone prezenty i słodkości.

