11 listopada w całej Polsce obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To również dzień wspomnienia świętego Marcina, a jak mówi stare, polskie przysłowie: „Na świętego Marcina najlepsza gęsina".

Tradycja obchodów dnia św. Marcina sięga VII wieku, kiedy to 11 listopada, dzień jego pochówku, ustanowiono dniem ku jego czci. Listopad przez wieki był miesiącem szczególnym: zwiastował zakończenie jesiennych prac w polu i gromadzenia zapasów na zimę, oznaczał koniec wypasania bydła na pastwiskach, a rybacy zamykali sezon połowów. Urządzano wystawne uczty z muzyką oraz tańcami i wróżono, co przyniesie zbliżająca się zima.

Św. Marcin – tradycje i legendy

Św. Marcin z Tours, żyjący w IV w. pobożny rycerz, biskup, patron m.in. pasterzy, jeźdźców, żołnierzy, krawców i kowali, opiekun bydła i ptaków. Wokół jego postaci powstało wiele legend – wszystkie źródła podkreślają, że zawsze szedł z pomocą bliźniemu i to człowieka stawiał na pierwszym miejscu. Zawsze walczył w obronie niewinnych, skromny i wyrzekający się luksusów, prowadził życie ascety. W ikonografii najczęściej przedstawia się go jako rycerza siedzącego na białym koniu, który rozdzierając poły swojego płaszcza, podaje go półnagiemu żebrakowi, ratując go przed wyziębieniem.

Gęsina na świętego Marcina

Skąd jednak w ten szczególny dzień wzięła się tradycja pieczenia gęsi? Najsłynniejsza legenda na ten temat głosi, że gdy chciano mu nadać sakrę biskupią, św. Marcin w obawie przed przyjęciem tak zaszczytnego tytułu ukrył się przed wysłannikiem papieża w komórce z drobiem. Jego kryjówkę zdradziło jednak… gęganie gęsi. Od tej pory ptaki te stały się symbolem świętego i nieodłączną częścią obchodów jego dnia.

Rogale świętomarcińskie

Zaraz obok tradycyjnego pieczenia gęsi, na świętego Marcina pieczone są również rogale. Tradycja wypieku tych słodkości z ciasta półfrancuskiego również wywodzi się z legendy. Ta głosi, że pewien cukiernik znalazłszy podkowę, którą zgubił koń św. Marcina, uformował ciasto na jej kształt, ozdobił migdałami, upiekł i naśladując dobroć świętego, rozdał rogale biednym.

Na świętego Marcina najlepsza gęsina…

