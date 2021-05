Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka. Wierszyki i rymowanki dla najmłodszych. Śmieszne i piękne

W Dzień Dziecka zwykle rodzice starają się sprawdzić ogromną radość swoim dzieciom, na więcej im pozwalają, planują dzień ze szczególną myślą o nich. Chcesz by ten dzień był wyjątkowy dla Twojego dziecka? Podpowiemy, jak to zrobić!

Wyjątkowe śniadanie i słodycze

Przygotuj swojemu dziecku specjalne śniadanie. Może coś, co szczególnie lubi jeść, ale zwykle rano nie masz tyle czasu, by przygotować mu to na śniadanie? Wybierz coś, co lubi Twoje dziecko. Jeśli zwykle na śniadanie je kanapki, możesz je urozmaicić wycinając warzywa w ciekawe wzory. Jeśli Twoje dziecko lubi śniadania na słodko możesz przygotować mini naleśniki lub placuszki, które udekorujesz kolorowymi owocami i czekoladą lub inną polewą. Niezależnie od tego, co przygotujesz dziecku na śniadanie, spróbuj je urozmaicić i udekorować w taki sposób, by wywołało to uśmiech na twarzy Twojego dziecka! W miseczce z owsianką możesz ułożyć owoce w taki sposób, aby przypominały buzię jakiegoś zwierzątka. Najłatwiej spróbować zrobić twarz kotka lub myszki.

Na co dzień starasz się ograniczać słodycze swojemu dziecku? W Dzień Dziecka odpuść mu zakazy. Nie zachęcamy do tego, by pozwolić dziecku przez cały dzień zajadać się słodyczami! Tylko by pozwolić mu w ciągu dnia zjeść swojego ulubionego batonika lub deser, który można samemu przygotować. Spraw, by poczuł się tego dnia wyjątkowo.