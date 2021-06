Najnowsze zdjęcia Natalii Siwiec na jej Instagramie. Zobacz, co pokazała na swoim profilu

Pięknego DNIA DZIECKA dla każdego z nas!!!!!♥️

Pielęgnujcie w sobie wewnętrzne dziecko!

Mówcie o uczuciach, śmiejcie się, wygłupiajcie, przebaczajcie, cieszcie się z małych rzeczy, doceniajcie drobne gesty, przytulajcie się, bądźcie ciekawi świata, żyjcie tu i teraz.

Jeśli nie czujecie, że jesteście w stanie to robić, czujecie blokady to zaopiekujcie się udręczonym i zalęknionym dzieckiem w sobie. Pozwólcie mu wyjść na światło dzienne i dorosnąć by zacząć żyć na nowo ❣️

Niech się spełni 🧚🏽

🔷 Zdjęcie 2