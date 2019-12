Najpiękniejsze jarmarki świąteczne w Polsce i Europie

JARMARKI W POLSCE – KRAKÓW WŚRÓD NAJPIĘKNIEJSZYCH

Kraków to nie tylko gołębie, szopki i lajkonik. Miasto ma wieloletnie tradycje targowe w obrębie Rynku Głównego i Sukiennic. Według tegorocznego rankingu telewizji CNN, krakowski jarmark świąteczny znalazł się w gronie najlepszych jarmarków świątecznych na świecie. Można się na nim zaopatrzyć w gwiazdkowe prezenty dla bliskich (ceramika, biżuteria, wyroby z drewna) i skosztować lokalnych specjałów - galicyjskiego grzańca czy zakopiańskich oscypków na ciepło.

Inne miasta nie pozostają w tyle. Zlokalizowany na wrocławskim rynku kiermasz świąteczny wyróżnia się bajkowymi dekoracjami. Nad spacerowiczami góruje Świąteczny Wiatrak oraz uwielbiana przez dzieci karuzela z motywami z filmu „Rudolf i przyjaciele”. Oprócz zabawy, na odwiedzających czekają liczne warsztaty rękodzielnicze, Zimowy Labirynt do pokonania oraz stoiska z lokalnymi wyrobami (m.in. dolnośląski grzaniec z czarnym pieprzem i wanilią), słodyczami (np. hiszpańskie churros, czyli połączenie racuchów z pączkami, maczanymi w płynnej czekoladzie) i prezentami dla bliskich. Więcej informacji o wrocławskim jarmarku znajduje się tutaj.

Stolica Wielkopolski również może cię pochwalić okolicznościowym kiermaszem świątecznym. Jarmark o nazwie „Betlejem Poznańskie” odbywa się na miejskim rynku (Stary Rynek i Plac Wolności) i potrwa aż 35 dni. W tym roku postawiono na rozrywkę nie tylko dla najmłodszych; oprócz muzeum rzeźby lodowej, na placu stanął też rollercoaster oraz 33-metrowy diabelski młyn. 21 grudnia przez kiermasz i miasto przemaszeruje w rytmie kolęd świąteczna parada z Mikołajem na czele.

Jak krakowski jarmark uznano za jeden z najpiękniejszych na świecie, tak gdański zajął 3 miejsce w Europie. W tym roku można go odwiedzać do 1 stycznia 2020. Tradycyjnie mieści się na Targu Węglowym, pomiędzy bramą Złotą i Wyżynną. Wyróżnia się wenecką karuzelą, punktem widokowym zlokalizowanym w kalendarzu adwentowym (codziennie otwierane jest jedno okienko!) i gigantycznym „Anielskim Młynem”. Oprócz pięknych plenerów zdjęciowych na tle bombek czy zaczarowanej karety, warto również spalić trochę słodkości na tamtejszym lodowisku i przejechać się saniami Św. Mikołaja…w wirtualnej rzeczywistości 360*.

EUROPA – NIE TYLKO NIEMCY

Za najpiękniejsze jarmarki świąteczne w Europie uznawane są te w Niemczech – kraju, gdzie zostały wymyślone. Drezno, Berlin, Monachium. – wieloletnia tradycja oraz ogromna popularność wśród turystów sprawiają, że z roku na rok kiermasze są większe i bardziej spektakularne. Lawinowo rośnie również ich liczba – w tym roku w samym Berlinie odbywa się ich kilkadziesiąt!

Również wiedeński kiermasz (zlokalizowany na miejskim rynku, przy ratuszu) przoduje w rankingu najpiękniejszych oraz… najbardziej tradycyjnych. Może to wynikać z jego wieku, ponieważ odbywa się nieprzerwanie od 1298 r. Tak jak w Berlinie, wiedeńczycy mają do dyspozycji blisko 20 różnych targów, z kiełbaskami, prezentami i lodowiskami.

Warto też zwrócić uwagę na nieco mniej popularne kierunki podróży. Francuski Strasbourg może poszczycić się jarmarkiem organizowanym nieprzerwanie od XVI w., w duńskich Ogrodach Tivoli odbywają się spektakularne pokazy sztucznych ogni (podczas świąt i z okazji Nowego Roku), w czeskiej Pradze kiermasze są czynne codziennie, włączając Wigilię i Święta (dwa najpiękniejsze dzieli tylko 5 minut spaceru), a brytyjskie Birmingham reklamuje swój kiermasz jako „najbardziej tradycyjny, poza granicami Niemiec”.

JAK DOLECIEĆ?

Aby spróbować świątecznego ciasta z marcepanem, słodkiego gluhwein w okolicznościowym kubku czy rajskich jabłuszek w cukrze u naszych południowych i zachodnich sąsiadów, nie trzeba decydować się na wielogodzinną wyprawę autem. Największe lotniska w Polsce oferują obecnie połączenia lotnicze w przystępnych cenach do miast, gdzie zlokalizowane są największe i najciekawsze kiermasze bożonarodzeniowe. Do Berlina z Warszawy polecimy w dwie strony LOT-em za ok. 500 zł, a do Wiednia – gdzie również odbywa się jeden z najpiękniejszych europejskich kiermaszy - liniami Wizzair za 400 zł. Przykładowa lista promocyjnych połączeń lotniczych dostępna jest tutaj: https://www.lot.com/pl/pl/najpiekniejsze-jarmarki-bozonarodzeniowe-w-europie

OPÓŹNIENIE? ŻADEN PROBLEM, JEST ODSZKODOWANIE

Wracając z takiej świątecznej przerwy dobrego nastroju nie powinien popsuć nawet opóźniony czy odwołany samolot. Zgodnie z przepisami unijnymi , odszkodowania należą się pasażerom w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu oraz odmowy wejścia na pokład – Piotr Rybicki, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu w firmie GIVT.

Kwota rekompensaty od linii lotniczych jest uzależniona od odległości i wynosi:

• 250 € w przypadku trasy lotu o długości do 1500 km,

• 400 € dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie dłuższym niż 1500 km oraz dla pozostałych tras o długości między 1500 a 3500 km,

• 600 € - w przypadku lotów poza terytorium Unii Europejskiej, na dystansie dłuższym niż 3500 km.

Pamiętajmy o naszych prawach nawet w tak szczególnym, świątecznym czasie. Potencjalnie, odszkodowanie może się okazać kolejnym prezentem pod choinką!

