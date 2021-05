Najpopularniejsze lalki Barbie Na Dzień dziecka. Z jakiego prezentu ucieszy się kazda dziewczynka?

Barbie Made to Move to następny hit, który chcemy przedstawić. To lalka, która wyróżnia się tym, że ma 22 punkty zgięcia. Barbie Made to Move może więc wyginać się w wiele różnych pozycji, zrobić szpagat itp. Jeśli Twoje dziecko lubi sport, interesuje się gimnastyką artystyczną lub marzy o zrobieniu szpagatu, to na pewno lalka, o której marzy. Dziewczynka podczas zabawy będzie mogła odgrywać scenki z sali treningowej.

Innym ciekawym zestawem jest Barbie Relaks w Kąpieli. Zestaw zawiera lalkę, szczeniaczka, wannę oraz 8 akcesoriów do kąpieli. Ciekawe w tym zestawie jest to, że można przygotować lalce kolorową kąpiel, dzięki 5 saszetkom z proszkiem do kąpieli. Dzięki temu zestawowi Twoje dziecko będzie mogło przygotować domowe spa swojej lalce!

W jakich cenach są lalki Barbie? To wszystko zależy od serii, którą wybierzemy. Lalki niemowlaki, do serii Skipper, kupimy już w cenach zaczynających się od 14 zł. Pojedyncze lalki Barbie można kupić już od 20 zł. Natomiast ceny najdroższych lalek Barbie mogą sięgać nawet 500 zł. Z wymienionych przez nas lalek możemy spotkać takie ceny, jak: koszt lalki z serii Fashionistas na wózki - około 150 zł. Z tej samej serii lalka z protezą nogi - około 85 zł. Z serii Fashionistas najtańsze lalki zaczynagą się od około 25 zł. Zestawy lalek Barbie Skipper zaczynają się od około 50 zł. Ceny Barbie Made to Move mieszczą się w przedziale 60-200 zł. Opisany przez nas zestaw Barbie Gimnastyczka znajdziemy już w cenie około 100 zł.

Barbie HITY 2021 – domki dla lalek

Twoje dziecko ma już pokaźną kolekcję lalek Barbie, a wiesz, że marzy o domku dla nich? Przedstawiamy wybrane domki dla lalek Barbie, które możesz sprezentować z okazji Dnia Dziecka.

Barbie Dreamhouse, to prawdziwy hit 2021, który został stworzony z ogromną starannością. Ma aż 90 cm wysokości i zawiera 8 umeblowanych pomieszczeń. Wyjątkowe w tym domku jest to, że zawiera on elementy ruchome i wydające dźwięki. Na przykład po przyciśnięciu palników na kuchence gazowej będzie słychać odgłosy gotującej się wody lub smażenia potrawy na patelni. Natomiast po włożeniu ciasteczek do piekarnika zapalni się w nim światełko. Domek posiada również ruchomą windę, która pomieści aż 4 lalki Barbie. Barbie Miejski Domek, jest mniejszy od Barbie Dreamhouse. Ten domek ma 2 piętra i nie jest urozmaicony w efekty dźwiękowe i świetlne. Jest natomiast tańszy od wyżej wymienionego domku. Barbie Miejski Domek jest urządzony w nowoczesnym stylu. W domku znajdziemy wiszący fotel, który jest prawdziwym hitem oraz przezroczystą elegancką wannę.

*Barbie Składany Domek Wakacyjny, jest najtańszą wersją, z trzech przedstawionych przez nas propozycji. Dodatkowo zawiera lalkę w zestawie! Domek jest zdecydowanie mniejszy od dwóch wymienionych wyżej, ale dzięki temu dziecko będzie mogło je z łatwością zabrać w podróż lub do koleżanki. Ten domek zawiera jeden poziom, w którym mieszczą się: kuchnia, łazienka oraz sypialnia z garderobą oraz strefa z basenem. Ceny domków dla lalek Barbie mieszczą się w przedziale 80-1750 zł. My przedstawiliśmy trzy opcje cenowe. Opisany przez nas Barbie Dreamhouse kosztuje około 1000 zł i jest najdroższą opcją. Natomiast koszt Miejskiego Domku to około 630 zł. A Składany Domek Wakacyjny znajdziesz już za około 180 zł.