Najważniejsza jest pamięć – wspominanie bliskich w Polsce i na świecie

Choć obchody dnia Wszystkich Świętych sięgają początków chrześcijaństwa i czasów pierwszych papieży, tradycja przetrwała do dziś. Celebrowanie pamięci o zmarłych przodkach jest znane praktycznie wszystkim grupom społecznym na świecie, niezależnie od kultury. Obchody tego święta przybierają różne formy, obowiązują inne tradycje, ale przesłanie wciąż jest takie samo – pielęgnowanie pamięci o bliskich, których już z nami nie ma.

Historia święta w Polsce(1)

Początkowo w tradycji chrześcijańskiej dzień 1 listopada był poświęcony czczeniu pamięci męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Z kolei obchodzony dzień później Dzień Zaduszny był przeznaczony na wspominanie wszystkich zmarłych przodków. Dziś Polacy odwiedzają groby swoich bliskich tak pierwszego, jak i drugiego dnia listopada, ale to w Uroczystość Wszystkich Świętych ruch na cmentarzach wydaje się być największy – co z pewnością ułatwia fakt, że to dzień ustawowo wolny od pracy. Przed laty, jeszcze w tradycji słowiańskiej, Zaduszki często były jedynym dniem, kiedy odwiedzano cmentarze – uważane za miejsca sacrum, należące wyłącznie do sfery ludzi umarłych – by tam wspólnie ucztować przy grobach bliskich. Rozpalano ogień na miejscu pochówku przodków oraz przynoszono jedzenie i alkohol. Już setki lat temu ogień na grobach miał znaczenie symboliczne – wskazywał zmarłym drogę w zaświatach. Dzisiejsze symboliczne świeczki i znicze to echo tej słowiańskiej tradycji, choć obecnie przede wszystkim symbolizują pamięć o tych, których już nie ma wśród nas.

Jak świętują na świecie?

W Meksyku Día de Muertos, czyli Dzień Zmarłych, ma radosny charakter. W całym kraju na ulicach odbywa się kolorowy festiwal, a miasta zapełniają się przebierańcami. Jest też sporo jedzenia – Meksykanie wierzą, że w tym dniu ich zmarli bliscy powracają do domów, by znów być ze swoją rodziną. Potrzebują się więc pożywić po długiej podróży i muszą być odpowiednio powitani. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Australii, obchodzi się Halloween (All Hallows Eve – Wigilia Wszystkich Świętych). Zwyczaj ten przybył do USA wraz z irlandzkimi imigrantami, którzy kultywowali tradycje celtyckie. Wieczór poprzedzający 1 listopada to czas zabawy, przebieranek, a jego symbolem jest dynia. W Japonii Bon lub O-bon Matsuri (Święto Zmarłych, zwane również Festiwalem Lampionów) najczęściej jest obchodzone pomiędzy lipcem a sierpniem (w zależności od części kraju). Podczas tego święta Japończycy odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych i składają im ofiary. Na zakończenie obchodów tradycyjnie na wody mórz i oceanów puszczane są lampiony – mają one odprowadzić duchy przodków do ich krainy.

Pielęgnujmy pamięć

