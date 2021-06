Natalia Siwiec na Instagramie. Sprawdź, jakie nowe fotki udostępniła na swoim Instagramie

Natalia Siwiec to polska celebrytka, fotomodelka i aktorka. Brała udział w wielu sesjach zdjęciowych do znanych magazynów. Na swoim Instagramie pokazuje życie prywatne, zdjęcia z egzotycznych podróży i kulisy sesji zdjęciowych.

@oneteaspoon_ x @moliera2 🔷 Zdjęcie 2

🧜🏼‍♀️rozkochałam się w Gdańsku♥️ 🔷 Zdjęcie 3

Opalone ciało to od zawsze moja wizytówka❣️

Opalam je sama w domu samoopalaczami od @tanexpert . Pianka do ciała i mgiełka do twarzy to moje ulubione produkty.

Łatwa aplikacja rękawicą, piękny kolor, brak nieprzyjemnego zapachu, niebudzące ubrań to cechy które są dla mnie najważniejsze.

.

Kod TOPAZ20 -20% na produkty nieprzecenione 🔷 Zdjęcie 4

Pięknego DNIA DZIECKA dla każdego z nas!!!!!♥️

Pielęgnujcie w sobie wewnętrzne dziecko!

Mówcie o uczuciach, śmiejcie się, wygłupiajcie, przebaczajcie, cieszcie się z małych rzeczy, doceniajcie drobne gesty, przytulajcie się, bądźcie ciekawi świata, żyjcie tu i teraz.

Jeśli nie czujecie, że jesteście w stanie to robić, czujecie blokady to zaopiekujcie się udręczonym i zalęknionym dzieckiem w sobie. Pozwólcie mu wyjść na światło dzienne i dorosnąć by zacząć żyć na nowo ❣️

Niech się spełni 🧚🏽 🔷 Zdjęcie 5

Wczoraj byłam w @cariniifabrykaobuwia i tworzyliśmy dla was moja nową zimową kolekcję❣️nie mogę się doczekać, aż ją wam zaprezentuję😁 już dziś mogę zdradzić wam rąbek tajemnicy. Będzie sporo butów w moim ukochanym kolorze brudnego różu🌟 🔷 Zdjęcie 6

🦄 🔷 Zdjęcie 7

Kochane ziomeczki kochane mamasity jeśli macie ochotę zgarnąć buty z mojej kolekcji NATH dla Carinii zapraszam was na profil @cariniifabrykaobuwia ✌🏼tam czeka na was rozdanie na Dzień MAMY:)

.

Z kodem DAY na stronie Carinii macie do -50% na wszytko. Na buty ze zdj obowiązuje zniżka -40% 🔷 Zdjęcie 8

🦄Takie tam szaleństwa z @magdapieczonkamakeup i @alkadebowska 🌟 🔷 Zdjęcie 9

🧚🏽 @magdapieczonkamakeup @alkadebowska 🧚🏽 🔷 Zdjęcie 10

Pięknego dnia❣️ 🔷 Zdjęcie 11

🌳Drzewa🌳 🔷 Zdjęcie 12

Gdybym nie miała przy sobie tych dwóch super zabawnych ziomków to wiało by pustką i nudą...

Natalia Siwiec jest polską fotomodelką, celebrytką i aktorką. Zyskała dużą popularność, kiedy wybraną ją na „Miss Euro 2012”. W swojej karierze zdobyła wiele tytułów miss. Brała udział w kilku sesjach zdjęciowych do różnorodnych magazynów. Grała w polskich filmach i serialach. Natalia Siwiec na swoim Instagramie udostępnia kadry z wielu podróży, kulisy sesji zdjęciowych i pokazuje życie prywatne.

