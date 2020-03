Nepalskie tabu

Menstruacja jak klątwa

Chhaupadi to tradycja, która nakazuje rygorystycznie przestrzegać zakazy i nakazy bezwzględnie regulujące życie nepalskich kobiet w trakcie menstruacji. Miesiączka jest tam niczym klątwa, a kobiety mające okres stają się „nieczyste”. Każdego miesiąca zostają na kilka dni wykluczone ze swojej społeczności oraz życia rodzinnego. Kobiety i dziewczynki muszą wówczas opuścić dom i spać w wiklinowym koszu w komórce z kozami albo w położonych na odludziu chatkach. Tam nierzadko narażone są na napaść, gwałt, a nawet śmierć z powodu wyziębienia. Zdarzają się też, że atakują je dzikie zwierzęta. Tradycja dyskryminująca kobiety mające okres kultywowana jest w zachodnim Nepalu nawet pomimo oficjalnego państwowego zakazu.

Na pomoc Nepalkom

Pomoc cierpiącym Nepalkom niesie organizacja Days for Girls Nepal, wspierana przez Kulczyk Foundation, której szefową jest Dominika Kulczyk. To część międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji dziewcząt i kobiet. W tym górskim państwie Days for Girls pracuje przede wszystkim w dystrykcie Kalikot, gdzie wciąż praktykowana jest tradycja chhaupadi. Mało która kobieta ma tam dostęp do artykułów higienicznych oraz wiedzę, jak ich używać, a menstruacja uważana jest za coś wstydliwego i nieczystego. Według badań przeprowadzonych w nepalskich wioskach, tylko 6% dziewcząt postrzega okres jako naturalny element kobiecości, a aż 82% sądzi, że to prawdziwa klątwa. Organizacja Days for Girls Nepal prowadzi w Kalikot szkolenia zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. W ich trakcie chłopcy uzyskują niezbędną wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w ciele podczas dojrzewania, a dziewczynki uczą się, jak dbać o swoje zdrowie.

Oprócz edukacji organizacja oferuje potrzebującym Nepalkom praktyczne zestawy środków higienicznych do stosowania w czasie menstruacji. Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation, Days for Girls Nepal organizuje szkolenia z zakresu zdrowia reprodukcyjnego dla 2000 kobiet mieszkających w dystrykcie Kalikot. W ich trakcie uczestniczki otrzymują zestawy wielorazowych podpasek, które służą im przez lata.