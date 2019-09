Nestlé zwiększa zakres działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zobowiązuje się do zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

Oto niektóre z kroków, jakie firma podejmie na rzecz wypełnienia zobowiązań klimatycznych:

• Przyspieszenie transformacji portfolio produktów zgodnie z trendami konsumenckimi - Nestlé wprowadzi na rynek więcej produktów o zminimalizowanym wpływie na środowisko i będących składnikami zrównoważonej diety. Będzie to żywność i napoje na bazie roślin. Nestlé będzie również dążyć do takiej reformulacji produktów, aby zawierały składniki przyjaźniejsze dla klimatu. Popyt na takie produkty szybko rośnie, a zmiana ta jest zgodna ze strategią Nestlé. Firma przechodzi także na alternatywne materiały opakowaniowe.

• Zwiększenie liczby inicjatyw zaadresowanych do farmerów w celu absorpcji większej ilości węgla - Nestlé we współpracy z rolnikami wzmocni działania i programy mające na celu zrekultywowanie gleby i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Obejmą one ulepszone zarządzanie łańcuchem dostaw produktów mlecznych. Nestlé zwiększy wysiłki na rzecz ochrony lasów poprzez przesadzanie drzew i zwiększanie bioróżnorodności. Wszystkie te inicjatywy pomogą budować prężne społeczności rolnicze.

• Wykorzystanie 100% odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach, magazynach, logistyce i biurach Nestlé – 1/3 fabryk Nestlé (143) już korzysta ze 100% odnawialnej energii elektrycznej. Nestlé będzie nadal zwiększać użycie energii ze źródeł odnawialnych. Umożliwi to dostawcom inwestowanie w nową infrastrukturę, taką jak farmy wiatrowe i słoneczne.

„Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Jest to również jedno z największych ryzyk dla przyszłości naszej działalności,” powiedział Mark Schneider, CEO Nestlé.„Mamy coraz mniej czasu, aby zapobiec najgorszym skutkom globalnego ocieplenia. Właśnie dlatego stawiamy sobie ambitniejsze i odważniejsze cele służące osiągnięciu zerowego wpływu na środowisko i neutralności węglowej. Wdrażając globalne zasoby i know-how Nestlé, wiemy, że możemy coś zmienić na znaczącą skalę. Nasza droga do zerowego poziomu emisji netto już się rozpoczęła. Teraz przyspieszamy nasze wysiłki” - dodał.

Ogłaszając nowe zobowiązanie, Nestlé zwiększa tempo swoich działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Firma bazuje na dekadzie doświadczeń w pracy nad redukcją emisji gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich 4 lat Nestlé działało tak, by nie przyczyniać się do wzrostu temperatury powyżej 2°C. Firma jest zdecydowana odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu. W ciągu najbliższych dwóch lat Nestlé opracuje plan obejmujący cele pośrednie zgodne ze ścieżką 1,5°C.

Otwarcie Instytutu Badań nad Opakowaniami – pierwszej tego typu instytucji w branży spożywczej

Ogłoszenie zobowiązań, jakich podjęło się Nestlé na rzecz środowiska, odbyło się podczas uroczystego otwarcia Instytutu Badań nad Opakowaniami. Jednostka koncentruje się na różnych zagadnieniach badawczych i technologicznych, takich jak m.in.: materiały opakowaniowe z recyklingu czy z papieru, kompostowalne, biodegradowalne, a także opakowania wielokrotnego użytku. Jednym z wyzwań, jakie stawia przed sobą Nestlé, jest wprowadzenie do 2025 r. opakowań w 100% nadających się do recyklingu lub takich, które będzie można ponownie wykorzystać. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy ekspertom i dostawcom Nestlé już udało się opracować nowe papierowe, nadające się do recyklingu opakowania dla produktów Nesquik All Natural oraz batonów YES!