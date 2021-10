New Balance na promocjach Black Friday 2021. Sprawdź, które buty tej marki będą dostępne w niższych cenach

Historia marki New Balance

Marka New Balance pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1906 roku w Bostonie. Aktualnie New Balance zajmuje się produkcją obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych, które są bardzo popularne na całym świecie. Pomysł założenia firmy zrodził się dzięki wizji poprawy komfortu pracy robotników, którzy mieli niewygodne buty. W ten sposób powstał pierwszy produkt, czyli innowacyjne wkładki do butów. Kolejnym produktem były buty New Balance, które miały być przeznaczone do biegania. Marka New Balance wprowadziła także nową numerację obuwia, aby każda osoba znalazła swój prawidłowy rozmiar buta. New Balance na dobre zagościło we współczesnej popkulturze i nie kojarzy się jedynie ze sportem. Wiele osób wybiera buty New Balance do eleganckich stylizacji oraz nosi je na co dzień.