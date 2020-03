Nie lekceważ bólu gardła

Nie dość, że wyjątkowo nieprzyjemny, to jeszcze może przeistoczyć się w poważną infekcję. Dlatego trzeba działać szybko.

Ostry ból gardła zwykle jest efektem rozwijającego się stanu zapalnego. Domowe metody mogą

czasem nie wystarczyć, warto więc rozważyć zastosowanie innych rozwiązań, aby zwalczyć cho-robę w zarodku.

Skąd te kłopoty?

Przyczyną bólu gardła najczęściej jest infekcja wirusowa . Wirusy (zwykle rinowirusy, adenowi-rusy, retrowirusy) przedostają do dróg oddechowych, uszkadzają błonę śluzową i wywołują stan

zapalny. Gardło staje się czerwone, jest obrzęknięte i boli. Infekcji towarzyszyć mogą kaszel, ka-tar, chrypka, trudności w przełykaniu, uczucie rozbicia. Ból gardła może być też efektem zakaże-nia bakteryjnego. Wówczas objawy są znacznie bardziej nasilone niż w przypadku infekcji wiru-sowej.

Ból gardła jest tak silny, że utrudnia przełykanie, towarzyszy mu silny obrzęk, wysoka gorączka, dreszcze…

Ratuj się kto może!

W leczeniu bólu gardła najważniejszy jest… czas. Jeśli zaczniesz działać szybko, być może skończy się tylko na kilku dniach dyskomfortu. Jeżeli jednak zlekceważysz problem, infekcja może się rozwinąć. Lepiej więc nie dopuszczać do takiej sytuacji.

Warto jak najszybciej zastosować preparat o wysokiej skuteczności antyseptycznej. Działa przy-czynowo likwidując z powierzchni błony śluzowej gardła patogeny odpowiedzialne za wywołanie infekcji . Hamując rozwój infekcji skraca czas trwania bólu gardła. neo-angin® jako jeden z nie-licznych preparatów w tabletkach do ssania na ból gardła w Polsce, spośród produktów przeba-danych przez Narodowy Instytut Leków, całkowicie spełnia normę dla produktów antyseptycz-nych (EN 1040:2006).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane doty-czące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stoso-wany

zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Potrójny efekt

W przypadku ostrego bólu gardła doskonale sprawdza się lek neo-angin® z formułą TriActive .

Zawiera amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i lewomentol. To substancje aktywne, które nie tylko łagodzą ból, wyciszają stan zapalny, ale i walczą z infekcją.

Co kto lubi!

neo-angin® dostępny jest w kilku wariantach. Możesz zdecydować się na tradycyjne tabletki do ssania, tabletki bez cukru (o smaku anyżowym lub wiśniowym) albo spray. Wybór należy do Ciebie! Niezależnie od formatu, neo-angin® działa doskonale, zmniejszając i łagodząc dolegliwo-ści związane z ostrym bólem gardła takie jak ból, zaczerwienie i obrzęk.

neo-angin® to lek na ból gardła, który dzięki formule TriActive

neo-angin® opakowanie 24 tabletki do ssania /cena rekomendowana przez producenta ok. 19,50 zł

neo-angin® bez cukru opakowanie 24 tabletki do ssania / cena rekomendowana przez producenta ok. 20,50 zł

neo-angin® wiśnia bez cukru opakowanie 24 tabletki do ssania / cena rekomendowana przez producenta ok. 20,50 zł

neo-angin® spray opakowanie 24 tabletki do ssania / cena rekomendowana przez producenta ok. 21,60 zł

Wszystkie produkty z linii neo-angin® są dostępne w aptekach bez recepty.

