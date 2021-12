Niżnie Rysy - pogoda dzisiaj (05.12) i w następne dni. Prognoza pogody - Tatry

Słońce zajdzie dziś o godzinie 15:42. Rano lekkie opady śniegu. Maks. temp. -6 do -4 °C, min. temp. -9 do -7 °C.

Prognozę pogody dla Niżnich Rysów na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Niżnie Rysy w Tatrach

Niżnie Rysy mają wysokość 2430 m n.p.m i jest to trzeci najwyższy szczyt w Polsce. Znajduje się na bocznej grani Tatr Wysokich i północnej grani Rysów. Niżnie Rysy mają cztery wierzchołki. Jest to główny 2430 m i południowy wierzchołek ok 2405 m oraz Skrajna Turnia w Niżnich Rysach ok. 2375 m i Zadnia Turnia w Niżnich Rysach ok. 2410 m.