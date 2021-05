Nowe zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan. Zobacz, co znana aktorka opublikowała na swoim Instagramie

Kocham te nasze wspólne chwile💜 uwielbiam obserwować swoje dzieci, jak rosną, jak się rozwijają i jak się ogromnie kochają. Jak uczą się nowych rzeczy, jak Hania pomaga Heniowi, jak o Niego dba i pilnuje, rozśmiesza i obdarza czułością. Pokazuje mu pomalutku wszystko… a On swoimi malusimi rączkami poznaje świat. Włącza, wyłącza, przyciska, nasłuchuje i oczywiście próbuje zjadać wszystko co pod ręką :P kocham!!!

P.S. Mam dla Was konkurs do zorganizowania… bo mam 3 takie fajne wielofunkcyjne maty (takie jak ta, na której leżymy) do rozdania:) ale nie chce tu wymyślać zadań nie wiadomo jakich.. napiszcie po prostu coś od serca :) jeśli macie ochotę:) a ja z przyjemnością wyślę trzem bobasom maty 3w1 enjoy colors z projektorem od @chiccopolska :)))) buziaki dla Was💜i pomału dobranoc…🌙🌙🌙

🔷 Zdjęcie 2