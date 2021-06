Nowe zdjęcia na Instagramie Martyny Wojciechowskiej. Co nowego u Martyny?

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu “Kobieta na krańcu świata” oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda.

POLSKA JEST NAJFAJNIEJSZA!

Pamiętacie słynne zdjęcie „Zagajnik miłości”? (wrzucam na story dla przypomnienia)

W tym roku przyszła pora na nową wersję... pudel, otoczony przez pola rzepaku🤪🌼

Fotograf Jan Ulicki @ulicki.pl dla zrobienia tego jednego zdjęcia pokonał 900 km!

📍Okolice miejscowości Jawor, niedaleko Legnicy

Dobrego poniedziałku po długim weekendzie!

M.

#poland #polskajestpiekna #travel #travelphotography 🔷 Zdjęcie 2

KIM JEST DLA CIEBIE PRZYJACIEL? Dla mnie to ktoś taki, kogo możesz nie widzieć miesiącami, a kiedy już się spotkacie to masz wrażenie, że rozmawialiście zaledwie wczoraj. Że zawsze możesz na Niego liczyć.

I wzajemnie.

ANIA PAMUŁA to świetna dziennikarka, reporterka, autorka książek „Polacos” i „Wrzenie”. Poznałyśmy się 6 lat temu w Paryżu kiedy realizowałam bardzo trudny temat o FGM, czyli o okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Potem byłyśmy razem w Belgii, w Meksyku i na innych krańcach świata... Przegadałyśmy wiele dni.

I chyba nikt nie wie o mnie tyle, co Ona.

Tym razem spędziłyśmy czas w Paryżu zupełnie „niesłużbowo”.

I pomyślałam, że kiedyś wspaniale byłoby PRZEJECHAĆ ŚWIAT DOOKOŁA RAZ JESZCZE.

I nie zatrzymywać się w hotelach tylko u znajomych i Przyjaciół, których poznałam w trakcie moich licznych podróży.

No więc chyba mam co robić przez resztę życia!

Czy może być coś wspanialszego?!

M.

#friendship 🔷 Zdjęcie 3

To nie photoshop!😜

Jak widać, Francja ma wciąż wiele skarbów do okrycia.

Ta nietypowa rzeźba, SERPENT D’OCÉAN, która wyglada jak szkielet węża morskiego, powstała w 2012 roku w ramach wystawy sztuki Estuaire i znajduje się przy Saint-Brevin-les-Pins.

Ktoś z Was tam był?

M.

📸 @loic.lagarde 🔷 Zdjęcie 4

ZNAJDŹ DZIECKO!😜

Obie przepadłyśmy w słynnej księgarni Shakespeare&Company niedaleko Notre Dame.

Pozdrowienia z Paryża!

M.

#paris #travel #booklovers 🔷 Zdjęcie 5

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ ZE SPORTEM!

To słowa Kuby Maślanko, który był moim Gościem w ostatnim odcinku na kanale #DALEJ Martyna Wojciechowska

(A prywatnie od jakiegoś czasu jest moim trenerem biegania, co nie należy do łatwych i wdzięcznych zajęć, niestety...)

Rozmawialiśmy o tym, jak często sami sobie ograniczamy spełnianie marzeń, bo JESTEŚMY MISTRZAMI W WYNAJDYWANIU WYMÓWEK.

I żeby nie było, ja też wielokrotnie dałam się złapać w tę pułapkę!

Jeśli nie oglądaliście, albo chcielibyście sobie przypomnieć, jak znaleźć #MOTYWACJĘ to bardzo polecam! W sam raz przed długim weekendem😉

Na instastory znajdziecie bezpośredni link.

A już za tydzień NOWY ODCINEK! Zasubskrybujcie więc kanał #DALEJ już dzisiaj, żeby nie przegapić!

Dla tych, którzy wolą posłuchać:

👉Spotify

👉Radio Public

👉Apple Podcasts

👉Pocketcast

👉Castbox

👉Deezer

👉Podcast Addictt

M.

#dalej #martynawojciechowska #ChceMiSie #ChceMiSię #podcastdalej #dalejpodcast #bieganie 🔷 Zdjęcie 6

DZIEŃ DZIECKA upłynął nam w klimacie bardzo artystycznym🎨

Jesteśmy na wakacjach w Paryżu i ze wszystkich dostępnych w tym mieście możliwości i prezentów moja 13-letnia Córka wybrała spędzenie (po raz kolejny) całego dnia w MUZEUM d’ORSAY, żeby podziwiać na żywo dzieła impresjonistów i postimpresjonistów😉

#duma

M. 🔷 Zdjęcie 7

Kiedyś czytałam Marysi, dzisiaj mogę czytać tylko kotu... A i tak po chwili się urywa do „ciekawszych” zajęć🤪

Nakładem wydawnictwa Wilga powstała KSIĄŻKA DLA DZIECI o dziewczynce, która chce być taka, jak ja.

A to chyba największe możliwe wyróżnienie, być inspiracją dla najmłodszych😍

M.

P.S. Jeśli ktoś z Was jest ciekawy tej książki, na instastory zostawiam link🙂

#kids #book #booklover #catsofinstagram 🔷 Zdjęcie 8

BO WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ❤️

I dzisiaj mają swoje ŚWIĘTO, które zostało ustanowione przez ONZ w 1954 roku.

Będą prezenty, słodycze, zabawa i wspaniały czas.

Ale nie u wszystkich...

Są takie dzieci, które dzisiaj będą płakać, być może będą głodne i wystraszone.

Tylko dlatego, że urodziły się w innym miejscu na świecie, w innej rodzinie...

Niesprawiedliwość świata nigdy nie przestanie mnie poruszać, zwłaszcza ta, która dotyka dzieci.

Pomyślcie o nich dzisiaj ciepło. Znajdźcie jakąś fundację, która wspiera w potrzebie, jeśli możecie to podarujcie im chociaż symboliczny prezent.

I pamiętajcie, żeby nigdy nie zamykać oczu na los dzieci wokół Was. Za drzwiami mieszkania obok nas jakieś dziecko może cierpieć.

To my, wszyscy dorośli za nie odpowiadamy🙏🏻

A Wam kochane Dzieciaki życzę, żebyście zawsze były otoczone miłością, miały wsparcie u rodziców i żebyście nie dorastały za szybko😜

M.

#happychildrensday 🔷 Zdjęcie 9

Ostatnio coraz rzadziej mam wstęp do tego pokoju, plakaty mangi od góry do dołu🤪 Nastolatka w domu...sami rozumiecie.

Czas zmienić widok z okna!

PARYŻ pozdrawia!

M.

#travel #paris #martynawojciechowska 🔷 Zdjęcie 11

NIEDZIELA🤪

A jak Wasze plany?

M.

#sunnyday #sundaymood #chill 🔷 Zdjęcie 12

Wiosna w pełni, wilki z mojej watahy JACK WOLFSKIN zrzuciły grube futro i zamieniły je na ultralekkie, czyli Pack&Go✌️🐺

Dla tych, którzy kochają lekkie rozwiązania w podróży (ale nie tylko, bo na „wyprawę” do pracy też się świetnie sprawdza!)

KOLEKCJA TRAVEL

Za co można ją pokochać?

👉 za kolory!😍 (nawet ja zamieniłam mój ulubiony czarny na miętowy!)

👉 kompaktowe wymiary po złożeniu (kurtkę męską lub płaszcz damski można schować do kieszeni!)

👉 mała waga (Ci co wędrują z plecakiem na pewno docenią🤪)

👉 ultraszybkie schnięcie

👉 i to co bardzo mnie cieszy: do produkcji tej kolekcji wykorzystano najlepsze ekologiczne technologie outdoorowe!

M.

📸 Marta Wojtal

#jacwolfskin #jackwolfskinpolska #martynawojciechowska #outdoor #athomeoutdoors #travel #travellife

Martyna Wojciechowska jest polską podróżniczką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Prowadziła wiele programów telewizyjnych oraz współpracowała z kilkoma miesięcznikami i magazynami. Brała udział w rajdach samochodowych. Prowadzi program podróżniczy "Kobieta na krańcu świata", w którym wraz z ekipą podróżuje po całym świecie i przedstawia historie niezwykłych kobiet. Jest honorową ambasadorką WWF Polska. Martyna Wojciechowska na swoim Instagramie pokazuje zdjęcia z różnych podróży, urywki życia prywatnego i zawodowego.

