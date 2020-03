Od gangstera do bohatera

Dzieci stanowią ponad 30 proc. mieszkańców Kambodży. Co prawda prawo tego państwa dopuszcza wykonywanie pracy przez najmłodszych, którzy ukończyli 12 lat, ale pod warunkiem, że jest ona lekka i nie przeszkadza im w chodzeniu do szkoły. Taka jest teoria. W praktyce jednak, niemal 20 proc. kambodżańskich dzieci zapracowuje się – przede wszystkim w przemyśle odzieżowym, aby wesprzeć finansowo swoich żyjących w ubóstwie rodziców. Często rzucają przez to szkołę i popadają w uzależnienie od narkotyków. Część z nich to też ofiary dyskryminacji ze względu na pochodzenie – np. z sąsiedniego Wietnamu.

Historia KK

Tuy Sobil, znany również jako KK, urodził się w Tajlandii, w obozie dla uchodźców, do którego jego rodzice uciekli z Kambodży przed reżimem Czerwonych Khmerów. Dzieciństwo spędził w USA. Był świetnym tancerzem breakdance, ale już jako 13-latek dołączył do jednego z kalifornijskich gangów i zaczął brać narkotyki. Jako 18-latek KK trafił do więzienia za napad z bronią w ręku, a po 5 latach odsiadki został deportowany do Kambodży. Nie znał tam nikogo, ale postanowił zrobić coś ze swoim życiem. Zaczął pracować w organizacji pozarządowej pomagającej uzależnionej od narkotyków młodzieży. Gdy w okolicy rozniosła się wieść, ze KK kiedyś tańczył breakdance, do jego drzwi zaczęły pukać dzieciaki, które chciały, aby został ich nauczycielem. KK postanowił, że wykorzysta ich zainteresowanie tańcem, aby nakłonić je do nauki i powrotu do szkoły, tak aby nie powielały jego błędów z młodości. Z czasem otworzył dla nich centrum Tiny Toones.

Tiny Toones

Teraz to prężnie działający ośrodek, do którego codziennie przychodzi setka dzieci. Dzięki KK mogą one uczyć się tam angielskiego, khmerskiego i obsługi komputera, ale także rozwijać swoje pasje. W Tiny Toones mogą zapomnieć na chwilę o swoim ciężkim życiu poprzez kontakt z twórczością stanowiącą filary kultury hiphopowej: rapowaniem, breakdance’m, czy graffiti.